León XIV pidió defender la democracia y convivir en las diferencias. En su primer mensaje en la Argentina, reclamó educación y apoyo para los mayores.

León XIV llamó a defender la democracia y a convivir en las diferencias en la Argentina.

El papa León XIV brindó este domingo su primer mensaje en la Argentina, en el que llamó a defender la democracia y a aprender a convivir más allá de las diferencias. Durante su discurso en el Palacio Libertad, también reclamó fortalecer la educación y el cuidado de los adultos mayores y las personas con discapacidad.

“Hay que aprender a convivir, más allá de las diferencias”, destacó el Pontífice. En ese sentido, señaló “cuánto puede crecer un pueblo cuando las diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro”.

Democracia y límites del poder

Durante su mensaje, León XIV se refirió a las responsabilidades de quienes ocupan cargos de autoridad y remarcó la necesidad de orientar las decisiones hacia el bienestar colectivo.

“Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, subrayó.

Su llamado a defender la democracia estuvo acompañado por una invitación al diálogo y a la convivencia entre quienes tienen distintas posiciones.

Una economía al servicio de las personas

El Papa también abordó la situación de los jóvenes y planteó que el desarrollo económico debe tener a las personas como prioridad.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, enfatizó.

En ese marco, destacó los recursos humanos del país y pidió prestar atención a las oportunidades que encuentran las nuevas generaciones para desarrollar sus proyectos.

“Argentina posee muchos recursos humanos; hacer fructificar esas riquezas exige prestar atención a los jóvenes. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños”, expresó.

Además, reclamó fortalecer la educación y el cuidado de los adultos mayores y las personas con discapacidad. También pidió defender la vida de quienes están por nacer y reconocer su dignidad desde los primeros instantes.

El recuerdo del papa Francisco

Al comienzo de su discurso, León XIV evocó a Francisco y destacó el significado de visitar la tierra donde su antecesor inició su camino.

“Mi llegada a esta tierra tiene un significado particular. Durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo en la memoria y el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, afirmó.

“Hoy recorro el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con toda la iglesia”, indicó.