Uno Entre Rios | El País | Papa León XIV

La visita de León XIV: una agenda de encuentros entre la fe y la vida social

La visita de León XIV continuará con misas y encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Agenda incluye a jóvenes, trabajadores y personas asistidas.

8 de noviembre 2026 · 22:04hs
La visita de León XIV: una agenda de encuentros entre la fe y la vida social.

La visita de León XIV: una agenda de encuentros entre la fe y la vida social.

La visita de León XIV a la Argentina continuará con una serie de encuentros que ampliarán su contacto con distintos sectores de la sociedad. Después de la recepción oficial y de su primer mensaje ante las autoridades, el Pontífice desarrollará una agenda que incluye celebraciones religiosas, instituciones de asistencia, trabajadores y jóvenes.

El recorrido permite reconocer una continuidad entre los asuntos que planteó al llegar y las comunidades con las que se reunirá. En el Palacio Libertad, el Papa pidió convivir más allá de las diferencias y puso el cuidado de las personas en el centro de su intervención.

Una jornada entre la asistencia, el trabajo y el diálogo religioso

El programa del lunes 9 de noviembre comenzará a las 9.15 con una visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11.30, León XIV celebrará misa en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

Por la tarde, a las 16.10, se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. A las 17.30 participará de un encuentro con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada incluirá, a las 18.45, la celebración de las vísperas con el Episcopado y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Estas actividades reunirán en una misma agenda la oración, la asistencia, el trabajo y el intercambio entre distintas creencias, en sintonía con su llamado inicial al encuentro.

Córdoba y una vigilia con los jóvenes

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde a las 10 celebrará misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15.15 tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

De regreso en Buenos Aires, participará a las 20.15 de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La presencia de las nuevas generaciones en el programa se vincula con una de las preocupaciones que expresó al arribar: las dificultades que llevan a buscar en otros países las condiciones para concretar un proyecto de vida. En su mensaje, reclamó fortalecer la educación y atender las oportunidades que encuentran los jóvenes para construir su futuro.

Luján y la despedida de la Argentina

El miércoles 11, León XIV visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego, a las 10, celebrará misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13.30 en el aeropuerto de Ezeiza. A las 14 partirá hacia Lima, para continuar la gira sudamericana que comenzó en Uruguay.

El recuerdo de Francisco y el llamado a la convivencia

Francisco fue una referencia central en el inicio de la visita. León XIV explicó que llegar a la patria de su antecesor representaba recorrer el camino inverso al del pontífice argentino.

Recordó los lugares, las personas y la fe que Francisco llevó consigo durante doce años al frente de la Iglesia. Esa memoria también estuvo presente en las palabras de bienvenida del presidente Javier Milei.

El mandatario destacó que la recepción había reunido a representantes de todo el arco político. El Papa, por su parte, convocó a orientar el ejercicio de la autoridad hacia el bien de toda la comunidad.

Las próximas celebraciones y reuniones ampliarán ese primer mensaje, con nuevos interlocutores y espacios de encuentro entre la vida religiosa y las necesidades de la sociedad.

Papa León XIV Agenda Buenos Aires
Noticias relacionadas
León XIV llamó a defender la democracia y a convivir en las diferencias en la Argentina.

León XIV llamó a defender la democracia y a convivir en las diferencias en la Argentina

Llegó el Papa León XIV a la Argentina: el recibimiento de Milei

Llegó el Papa León XIV a la Argentina: se reúne con Javier Milei en Casa Rosada

León XIV llega a la Argentina: una visita marcada por las diferencias con Milei

León XIV llega a la Argentina: una visita marcada por las diferencias con Milei

Detuvieron a una persona por amenazas de muerte contra el Papa León XIV.

Detuvieron a una persona por amenazas de muerte contra el Papa León XIV

Ver comentarios

Lo último

La visita de León XIV: una agenda de encuentros entre la fe y la vida social

La visita de León XIV: una agenda de encuentros entre la fe y la vida social

Quini 6: un apostador ganó más de 1.800 millones de pesos y hubo 22 entrerrianos entre los ganadores

Quini 6: un apostador ganó más de 1.800 millones de pesos y hubo 22 entrerrianos entre los ganadores

León XIV pidió una economía al servicio de las personas y fortalecer la educación y el empleo

León XIV pidió una economía al servicio de las personas y fortalecer la educación y el empleo

Ultimo Momento
La visita de León XIV: una agenda de encuentros entre la fe y la vida social

La visita de León XIV: una agenda de encuentros entre la fe y la vida social

Quini 6: un apostador ganó más de 1.800 millones de pesos y hubo 22 entrerrianos entre los ganadores

Quini 6: un apostador ganó más de 1.800 millones de pesos y hubo 22 entrerrianos entre los ganadores

León XIV pidió una economía al servicio de las personas y fortalecer la educación y el empleo

León XIV pidió una economía al servicio de las personas y fortalecer la educación y el empleo

La visita de León XIV movilizó a fieles entrerrianos entre Paysandú y Córdoba

La visita de León XIV movilizó a fieles entrerrianos entre Paysandú y Córdoba

Todos los cruces definidos para los octavos de final del Torneo Clausura

Todos los cruces definidos para los octavos de final del Torneo Clausura

Policiales
Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes permanecerá detenido hasta el martes

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Paraná: clausuran una fiesta clandestina con 400 personas, la mayoría menores de edad

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Ruta 12: cuatro vehículos involucrados y un vuelco tras una violenta colisión

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Detuvieron a una mujer tras intentar hurtar prendas en un comercio de Paraná

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Caso Micaela García: el juicio contra Néstor Pavón entra en su etapa final

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Diseña Paraná reunió a emprendedores para proyectar acciones de fortalecimiento del diseño local

Diseña Paraná reunió a emprendedores para proyectar acciones de fortalecimiento del diseño local

Frigerio confirmó que mantendrá el alivio energético para el sector arrocero en 2027

Frigerio confirmó que mantendrá el alivio energético para el sector arrocero en 2027

Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos

Nogoyá elevará a 2 millones de pesos las multas por escapes ruidosos

Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

Paraná: la 35ª Feria de Colectividades reúne culturas, sabores y tradiciones

La CGT Regional Paraná normalizó su conducción

La CGT Regional Paraná normalizó su conducción

Dejanos tu comentario