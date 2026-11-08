La visita de León XIV continuará con misas y encuentros en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Agenda incluye a jóvenes, trabajadores y personas asistidas.

La visita de León XIV: una agenda de encuentros entre la fe y la vida social.

La visita de León XIV a la Argentina continuará con una serie de encuentros que ampliarán su contacto con distintos sectores de la sociedad. Después de la recepción oficial y de su primer mensaje ante las autoridades, el Pontífice desarrollará una agenda que incluye celebraciones religiosas, instituciones de asistencia, trabajadores y jóvenes.

El recorrido permite reconocer una continuidad entre los asuntos que planteó al llegar y las comunidades con las que se reunirá. En el Palacio Libertad, el Papa pidió convivir más allá de las diferencias y puso el cuidado de las personas en el centro de su intervención.

Una jornada entre la asistencia, el trabajo y el diálogo religioso

El programa del lunes 9 de noviembre comenzará a las 9.15 con una visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11.30, León XIV celebrará misa en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

Por la tarde, a las 16.10, se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. A las 17.30 participará de un encuentro con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada incluirá, a las 18.45, la celebración de las vísperas con el Episcopado y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Estas actividades reunirán en una misma agenda la oración, la asistencia, el trabajo y el intercambio entre distintas creencias, en sintonía con su llamado inicial al encuentro.

Córdoba y una vigilia con los jóvenes

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde a las 10 celebrará misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15.15 tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

De regreso en Buenos Aires, participará a las 20.15 de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La presencia de las nuevas generaciones en el programa se vincula con una de las preocupaciones que expresó al arribar: las dificultades que llevan a buscar en otros países las condiciones para concretar un proyecto de vida. En su mensaje, reclamó fortalecer la educación y atender las oportunidades que encuentran los jóvenes para construir su futuro.

Luján y la despedida de la Argentina

El miércoles 11, León XIV visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego, a las 10, celebrará misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13.30 en el aeropuerto de Ezeiza. A las 14 partirá hacia Lima, para continuar la gira sudamericana que comenzó en Uruguay.

El recuerdo de Francisco y el llamado a la convivencia

Francisco fue una referencia central en el inicio de la visita. León XIV explicó que llegar a la patria de su antecesor representaba recorrer el camino inverso al del pontífice argentino.

Recordó los lugares, las personas y la fe que Francisco llevó consigo durante doce años al frente de la Iglesia. Esa memoria también estuvo presente en las palabras de bienvenida del presidente Javier Milei.

El mandatario destacó que la recepción había reunido a representantes de todo el arco político. El Papa, por su parte, convocó a orientar el ejercicio de la autoridad hacia el bien de toda la comunidad.

Las próximas celebraciones y reuniones ampliarán ese primer mensaje, con nuevos interlocutores y espacios de encuentro entre la vida religiosa y las necesidades de la sociedad.