León XIV llega a la Argentina: una visita marcada por las diferencias con Milei

El papa León XIV visita Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026 y mantiene una reunión con el presidente Javier Milei.

El papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a Buenos Aires para iniciar una visita de cuatro días que combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades sociales. El Pontífice se reunirá con Javier Milei, visitará instituciones que asisten a personas con discapacidad y privadas de libertad, y mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo.

La agenda pondrá en primer plano las diferencias entre el Gobierno y la Iglesia sobre pobreza, justicia social y desarrollo tecnológico. La llegada de León XIV marcará el primer viaje de un pontífice a la Argentina desde la visita de Juan Pablo II en 1987. El recorrido incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba y Luján.

Según el cronograma atribuido a la Conferencia Episcopal Argentina, el Papa aterrizará este domingo a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Su visita se desarrollará en un contexto de tensiones entre el Gobierno nacional y distintos sectores de la Iglesia católica.

Aunque la Casa Rosada busca destacar el carácter pastoral del viaje, las actividades previstas abordarán cuestiones vinculadas con el empleo, la pobreza, la discapacidad y la situación de las personas privadas de libertad.

León XIV y Milei: una reunión en medio de diferencias políticas

La primera jornada estará dedicada principalmente a las actividades protocolares. A las 17:00, León XIV rendirá homenaje al general José de San Martín en el monumento ubicado en la plaza que lleva su nombre, en la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, se trasladará a la Casa Rosada, donde está prevista una ceremonia de bienvenida a las 17:20. A las 17:50 mantendrá una audiencia con el presidente Javier Milei.

La jornada concluirá a las 18:30 con un encuentro en el Palacio Libertad. Allí, el Pontífice dirigirá un mensaje a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El encuentro presidencial tendrá especial relevancia por las diferencias entre las posiciones públicas de Milei y las enseñanzas sociales de la Iglesia. El mandatario ha cuestionado reiteradamente el concepto de justicia social, mientras que León XIV lo considera parte fundamental de la doctrina social católica. La Conferencia Episcopal Argentina también expresó críticas a distintas consecuencias sociales del programa económico implementado desde diciembre de 2023.

Un análisis de la socióloga Sol Prieto, investigadora del CEIL-Conicet, contabilizó 44 documentos episcopales con referencias a políticas públicas entre enero de 2024 y septiembre de 2026. Según ese relevamiento, 42 incluyeron posicionamientos críticos. En ese contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, anticipó que el Pontífice encontrará una Argentina herida.

La pobreza, la discapacidad y el trabajo, en el centro de la visita papal

El lunes 9 de noviembre concentrará buena parte de las actividades de contenido social. A las 9:15, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown. La institución alberga a más de 400 personas con discapacidad y desarrolla tareas de asistencia y acompañamiento. El Cottolengo atraviesa una crítica situación económica debido al ajuste y la falta de pagos y transferencias por parte del Gobierno nacional de Javier Milei. Además, la institución denunció demoras y falta de aportes nacionales, además de graves faltantes de medicamentos, pañales e insumos esenciales vinculados al programa.

La presencia del Pontífice tendrá una dimensión particular en un contexto de reclamos de organizaciones vinculadas con la discapacidad y la asistencia social. A las 11:30, el Papa presidirá una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Un encuentro con sindicatos, empresarios y representantes sociales

Por la tarde, a las 16:10, León XIV encabezará una reunión con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Participarán dirigentes sindicales, empresarios y representantes de organizaciones sociales.

El encuentro permitirá abordar cuestiones vinculadas con las condiciones laborales, la desigualdad económica y los desafíos del empleo.

La central obrera concurre con un diagnóstico crítico sobre el deterioro social, la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, la precarización laboral y el endeudamiento de los hogares bajo las políticas del gobierno de Javier Milei. Las organizaciones sociales, como la UTEP, le acercaron al Sumo Pontífice un informe detallado sobre la situación en los barrios populares, la informalidad y la vulnerabilidad económica.

Representantes de la UTEP y del Vaticano participarán del Encuentro Regional de Movimientos Populares en La Matanza. Esta actividad adquiere relevancia por las diferencias entre el enfoque económico del Gobierno y las posiciones expresadas por la Iglesia sobre protección social y derechos laborales.

Según uno de los textos de referencia, el Ejecutivo habría intentado evitar algunas actividades de mayor exposición social. Sin embargo, esa versión no cuenta con una confirmación oficial incluida en el material disponible. La jornada continuará a las 17:30 con un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín.

Posteriormente, el Papa participará de las vísperas con el Episcopado y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. A las 19:45 está prevista una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

El antecedente de la reunión entre Milei y León XIV en el Vaticano

El Presidente y el Pontífice ya mantuvieron una audiencia privada el 7 de junio de 2025. El encuentro se desarrolló en la Biblioteca Pontificia y tuvo una duración aproximada de 45 minutos. Durante la reunión, Milei presentó aspectos de su programa económico y compartió su visión sobre la situación internacional.

Según la información difundida entonces por el Vaticano, ambos conversaron sobre la situación socioeconómica, la pobreza, la cohesión social y distintos conflictos internacionales, especialmente los de Ucrania y Gaza. Karina Milei se incorporó a la audiencia durante su desarrollo, luego de una gestión diplomática autorizada por la Santa Sede.

El Presidente entregó al Papa un poncho de vicuña confeccionado por artesanos de Catamarca. León XIV, por su parte, le obsequió un mosaico con la imagen de la Basílica de San Pedro. En aquella oportunidad también se formalizó la invitación para que el Pontífice visitara la Argentina.