El Quini 6 tuvo un nuevo millonario este domingo 8 de noviembre. Un apostador de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, acertó los seis números de la modalidad Tradicional y se llevó un premio de $1.852.200.529,20, correspondiente al sorteo 3424.
Quini 6: un apostador ganó más de 1.800 millones de pesos y hubo 22 entrerrianos entre los ganadores
El premio mayor del sorteo 3424 quedó en manos de un jugador de San Nicolás, que acertó los seis números del Tradicional.
La jornada también dejó buenas noticias para Entre Ríos: 22 apostadores de la provincia estuvieron entre los 266 ganadores del Siempre Sale, que acertaron cinco números y recibirán $1.865.834,39 cada uno.
En las otras modalidades principales, La Segunda y la Revancha quedaron vacantes. De esta manera, el próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 11 de noviembre, a las 21.15, con un pozo acumulado estimado de $6.690 millones.
Quini 6: los números ganadores del domingo 8 de noviembre
Estos fueron los resultados del sorteo 3424 en cada una de las modalidades:
Tradicional
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Números: 01 - 16 - 25 - 29 - 37 - 43.
Seis aciertos: un ganador, que se lleva $1.852.200.529,20.
Cinco aciertos: 17 ganadores, con $3.254.275 cada uno.
Cuatro aciertos: 924 ganadores, con $17.961 cada uno.
La Segunda
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Números: 20 - 21 - 34 - 35 - 38 - 39.
Seis aciertos: vacante. El próximo pozo será de $2.464.399.728.
Cinco aciertos: 10 ganadores, con $5.532.267 cada uno.
Cuatro aciertos: 349 ganadores, con $47.555 cada uno.
Revancha
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Números: 08 - 09 - 10 - 17 - 21 - 32.
Seis aciertos: vacante. El próximo pozo será de $1.691.817.840.
Siempre Sale
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Números: 07 - 14 - 31 - 36 - 42 - 45.
Cinco aciertos: 266 ganadores, con $1.865.834,39 cada uno.
Entre los ganadores hay 22 apostadores de Entre Ríos.
Pozo Extra
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Hubo 937 ganadores, que recibirán $213.447,17 cada uno.
Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6
Luego de la jornada de este domingo, el próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 11 de noviembre, a las 21.15.
La Lotería de Santa Fe informó que habrá un pozo acumulado estimado de $6.690 millones para las distintas modalidades del juego. Los apostadores volverán a tener una nueva oportunidad de quedarse con alguno de los premios millonarios.