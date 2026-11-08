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Quini 6: un apostador ganó más de 1.800 millones de pesos y hubo 22 entrerrianos entre los ganadores

El premio mayor del sorteo 3424 quedó en manos de un jugador de San Nicolás, que acertó los seis números del Tradicional.

8 de noviembre 2026 · 22:01hs
Quini 6: un apostador ganó más de 1.800 millones de pesos y hubo 22 entrerrianos entre los ganadores

Quini 6: un apostador ganó más de 1.800 millones de pesos y hubo 22 entrerrianos entre los ganadores

El Quini 6 tuvo un nuevo millonario este domingo 8 de noviembre. Un apostador de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, acertó los seis números de la modalidad Tradicional y se llevó un premio de $1.852.200.529,20, correspondiente al sorteo 3424.

La jornada también dejó buenas noticias para Entre Ríos: 22 apostadores de la provincia estuvieron entre los 266 ganadores del Siempre Sale, que acertaron cinco números y recibirán $1.865.834,39 cada uno.

En las otras modalidades principales, La Segunda y la Revancha quedaron vacantes. De esta manera, el próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 11 de noviembre, a las 21.15, con un pozo acumulado estimado de $6.690 millones.

Quini 6: los números ganadores del domingo 8 de noviembre

Estos fueron los resultados del sorteo 3424 en cada una de las modalidades:

Tradicional

  • Números: 01 - 16 - 25 - 29 - 37 - 43.

  • Seis aciertos: un ganador, que se lleva $1.852.200.529,20.

  • Cinco aciertos: 17 ganadores, con $3.254.275 cada uno.

  • Cuatro aciertos: 924 ganadores, con $17.961 cada uno.

La Segunda

  • Números: 20 - 21 - 34 - 35 - 38 - 39.

  • Seis aciertos: vacante. El próximo pozo será de $2.464.399.728.

  • Cinco aciertos: 10 ganadores, con $5.532.267 cada uno.

  • Cuatro aciertos: 349 ganadores, con $47.555 cada uno.

Revancha

  • Números: 08 - 09 - 10 - 17 - 21 - 32.

  • Seis aciertos: vacante. El próximo pozo será de $1.691.817.840.

Siempre Sale

  • Números: 07 - 14 - 31 - 36 - 42 - 45.

  • Cinco aciertos: 266 ganadores, con $1.865.834,39 cada uno.

  • Entre los ganadores hay 22 apostadores de Entre Ríos.

Pozo Extra

  • Hubo 937 ganadores, que recibirán $213.447,17 cada uno.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

Luego de la jornada de este domingo, el próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 11 de noviembre, a las 21.15.

La Lotería de Santa Fe informó que habrá un pozo acumulado estimado de $6.690 millones para las distintas modalidades del juego. Los apostadores volverán a tener una nueva oportunidad de quedarse con alguno de los premios millonarios.

Quini 6 millones Tradicional Entrerrianos
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