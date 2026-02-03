Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Fernández pidió la nulidad total del juicio.

Tras la feria judicial, se reanudó el juicio por la Causa Cuadernos con el pedido de nulidad total presentado por la defensa de Cristina Fernández.

El juicio oral por la Causa Cuadernos, basada en los escritos atribuidos al ex chofer Oscar Centeno, se reanudó tras la feria judicial con un contundente planteo de la defensa de Cristina Fernández, que solicitó la nulidad total del proceso.

Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, abrió la etapa de cuestiones preliminares ante el Tribunal Oral Federal 7 (integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli) y cuestionó de manera frontal el origen del expediente, la aplicación de la ley del arrepentido y el rol del fiscal Carlos Stornelli y del fallecido juez Claudio Bonadio.

La defensa de Cristina Fernández solicitó la nulidad del juicio en la Causa Cuadernos

"Hay una nulidad evidente en esta causa", sostuvo Beraldi al comenzar su exposición. Según el defensor, el expediente se inició a partir de un "engaño" y respondió a una maniobra de forum shopping, es decir, la elección deliberada del tribunal que llevaría adelante la investigación. En ese sentido, afirmó que incluso antes de la apertura formal de la causa "el fiscal y el juez ya habían tomado contacto directo con la prueba".

Cristina Fernández no estuvo presente en la audiencia. El tribunal resolvió que los imputados no están obligados a asistir durante esta etapa del debate oral, y la expresidenta continúa recuperándose de una apendicitis que la mantuvo internada durante dos semanas entre diciembre y enero.

Uno de los ejes centrales del planteo fue la impugnación del sistema de imputados colaboradores. Beraldi denunció que la ley del arrepentido fue utilizada como una herramienta de presión para forzar confesiones. "Se convirtió a la Justicia en un elemento de chantaje", afirmó, y sostuvo que se montó un mecanismo destinado a "quebrar voluntades, generar miedo y forzar declaraciones bajo la amenaza de la cárcel". Como ejemplo, mencionó el caso del empresario Rodolfo Poblete, quien recuperó la libertad tras declarar como arrepentido.

Durante su exposición, que se extendió por los 90 minutos habilitados por el tribunal, el penalista exhibió filminas, notas periodísticas, entrevistas y declaraciones públicas de periodistas y dirigentes con el objetivo de demostrar que las confesiones habrían sido direccionadas y manipuladas. "No solamente los aprietan, sino que ahora les dicen qué tienen que declarar", sostuvo.

Beraldi también cuestionó la validez de los cuadernos atribuidos a Oscar Centeno al señalar inconsistencias en las versiones sobre su existencia, destrucción y posterior incorporación a la causa. Afirmó que los registros fueron manipulados, que presentan modificaciones y espacios en blanco, y remarcó que "esta causa se basó en las confesiones y los cuadernos", sin otros elementos de prueba sólidos.

Otro de los puntos destacados del planteo fue el expediente en el que el falso abogado Marcelo D’Alessio fue condenado por integrar una asociación ilícita dedicada a extorsiones y espionaje ilegal. El defensor expuso intercambios entre D’Alessio y el fiscal Stornelli como evidencia de un presunto entramado extorsivo.

"El Tribunal no puede llegar a otra conclusión que no sea anular todo. ¿Sobre qué base vamos a continuar un juicio durante años discutiendo la acusación de un fiscal que comete este tipo de actos?", planteó Beraldi al cerrar su presentación.