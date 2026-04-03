Uno Entre Rios | Policiales | Juicio

Empresarios entrerrianos serán indagados en el juicio por la causa Cuadernos

Fiscalía les endilga haber participado en un sistema de sobornos. Este mes se reanuda el debate oral y deben declarar Daniel Pitón, Gabriel Losi y Mario Maxit.

3 de abril 2026 · 13:09hs
Fiscalía les endilga haber participado en un sistema de sobornos. Este mes se reanuda el debate oral y deben declarar Daniel Pitón

Fiscalía les endilga haber participado en un sistema de sobornos. Este mes se reanuda el debate oral y deben declarar Daniel Pitón, Gabriel Losi y Mario Maxit.
Fiscalía les endilga haber participado en un sistema de sobornos. Este mes se reanuda el debate oral y deben declarar Daniel Pitón

Fiscalía les endilga haber participado en un sistema de sobornos. Este mes se reanuda el debate oral y deben declarar Daniel Pitón, Gabriel Losi y Mario Maxit.

Con la declaración de siete empresarios y un funcionario, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°7 reanudará el próximo 7 de abril las audiencias en el juicio oral por la denominada causa “Cuadernos”. Entre los empresarios que serán indagados se encuentran tres entrerrianos: el 9 de abril declara Mario José Maxit, directivo de Isolux Ingeniería S.A., acusado como partícipe necesario de un cohecho activo; el 14 será el turno de Gabriel Pedro Losi (vicepresidente de Losi S.A.), imputado colaborador y acusado como coautor de siete hechos de cohecho activo (pago de coimas); y el 16 será indagado Daniel Claudio Pitón (de José Eleuterio Pitón S.A.), acusado como coautor de un cohecho activo.

Causa cuadernos empresarios entrerrianos

Qué se juzga

En el debate, que comenzó en noviembre pasado, se juzga a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios, por liderar, organizar o conformar –de acuerdo con cada caso– una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.

El médico que permitió la muerte de Noelia Castillo pertenece a un movimiento pro-eutanasia

El médico que permitió la muerte de Noelia Castillo pertenece a un movimiento "pro-eutanasia"

 hombre será juzgado entre el 22 de abril y el 7 de mayo por la supuesta explotación sexual de una adolescente. Los hechos habrían ocurrido entre 2006 y 2009.

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

De acuerdo con el cronograma informado por el TOCF N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli y, como cuarto juez suplente su colega Néstor Costabel, en la audiencia del martes próximo serán indagados los empresarios Benjamín Gabriel Romero (titular de Hidrovía S.A.), Jorge Juan Mauricio Balán (presidente de Industrias Juan F. Secco S.A.), Hugo Alberto Dragonetti (presidente de Panedile Argentina S.A.), Rodolfo Armando Poblete (gerente general de Hidrovía S.A.), Rubén Francisco Valenti (directivo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona -IMPSA- SAICyF)-, Osvaldo Atenor Acosta y Jorge Guillermo Neira (accionista mayoritario y director, respectivamente, de Electroingeniería S.A.), y el exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez.

Causa Cuadernos Coimas Cristina Fernández
Empresarios entrerrianos serán indagados en el juicio por la causa Cuadernos

Empresarios entrerrianos serán indagados en el juicio por la causa Cuadernos

Por su parte, el 9 de abril, será el turno de Rubén David Aranda (presidente de Chimen Aike S.A.), Miguel Ángel Marconi (directivo de Supercemento S.A.I.C.), Mario José Maxit (director comercial de Isolux Ingeniería S.A.), César Arturo De Goycoechea (director de Isolux Corsán Argentina S.A.), Alberto Ángel Padoán (82) (integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario). También declararán Sergio Hernán Passacantando (exgerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad -DNV- y exempleado de la financiera Inverness S.A. entre los años 2003 y 2005), Nelson Guillermo Periotti (exadministrador general de la DNV), y Sandro Férgola (exgerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de Vialidad). Durante la jornada del 14 de abril, indagarán a Miguel Marcelino Aznar (presidente de Vialco S.A. y Decavial SAICAC), Gerardo Cartellone (directivo y presidente de Cartellone Construcciones Civiles S.A.), Gabriel Pedro Losi (vicepresidente de Losi S.A.), Patricio Gerbi (presidente de Coarco S.A. / Equimac S.A. (UTE)), Ricardo Santiago Scuncia (integrante del Grupo Roggio S.A.), Santiago Ramón Altieri (directivo de IECSA S.A.), Marcela Edith Sztenberg y Silvio Mion (vicepresidenta e integrante, respectivamente, de Equimac S.A.).

Finalmente, está previsto que el 16 de abril declaren Daniel Claudio Pitón (integrante de José Eleuterio Pitón S.A.), Roberto Juan Orazi (presidente de Hidraco S.A.), Julio José Paolini (presidente de Paolini Hnos. S.A.), Pablo José Gutiérrez (representante de Fontana Nicastro S.A.), Jorge Sergio Benolol (integrante de JCR S.A.), Adrián Pascucci (socio gerente de Alquimaq S.R.L.) y Oscar Sansiñena (representante de Cleanosol Argentina S.A.).

Juicio Causa Cuadernos Empresarios Entrerrianos
Noticias relacionadas
Se secuestraron efectos personales de la víctima, de 34 años, para ser incorporados a la investigación de las causas del fallecimiento

Identificaron al joven hallado sin vida en la playa de Colón

determinan que adolescente con discapacidad estuvo un mes sin vida en su casa

Determinan que adolescente con discapacidad estuvo un mes sin vida en su casa

Tentativa de femicidio en Concordia: víctima gravemente herida.

Tentativa de femicidio en Concordia: víctima gravemente herida

detuvieron en santa fe a un hombre investigado por amenazas y estafas en victoria

Detuvieron en Santa Fe a un hombre investigado por amenazas y estafas en Victoria

Ver comentarios

Lo último

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Trump a Irán por el Estrecho de Ormuz: Ábranlo o vivirán en el infierno

Trump a Irán por el Estrecho de Ormuz: "Ábranlo o vivirán en el infierno"

Ultimo Momento
Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Trump a Irán por el Estrecho de Ormuz: Ábranlo o vivirán en el infierno

Trump a Irán por el Estrecho de Ormuz: "Ábranlo o vivirán en el infierno"

Asesinos seriales: ¿Qué lugar ocupa Argentina en la lista?

Asesinos seriales: ¿Qué lugar ocupa Argentina en la lista?

River recibe a Belgrano en el Monumental

River recibe a Belgrano en el Monumental

Policiales
Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Un hombre será juzgado por explotación sexual de una adolescente

Identificaron al joven hallado sin vida en la playa de Colón

Identificaron al joven hallado sin vida en la playa de Colón

Determinan que adolescente con discapacidad estuvo un mes sin vida en su casa

Determinan que adolescente con discapacidad estuvo un mes sin vida en su casa

Tentativa de femicidio en Concordia: víctima gravemente herida

Tentativa de femicidio en Concordia: víctima gravemente herida

Detuvieron en Santa Fe a un hombre investigado por amenazas y estafas en Victoria

Detuvieron en Santa Fe a un hombre investigado por amenazas y estafas en Victoria

Ovación
Paraná Campaña: si la lluvia lo permite, se juega la tercera fecha

Paraná Campaña: si la lluvia lo permite, se juega la tercera fecha

River recibe a Belgrano en el Monumental

River recibe a Belgrano en el Monumental

Independiente le ganó a Racing en el clásico de Avellaneda e ingresó en zona de playoff

Independiente le ganó a Racing en el clásico de Avellaneda e ingresó en zona de playoff

Se postergó el inicio del torneo de la Liga Paranaense

Se postergó el inicio del torneo de la Liga Paranaense

Vandalismo en el microestadio: fuerte repudio del Viale Foot Ball Club

Vandalismo en el microestadio: fuerte repudio del Viale Foot Ball Club

La provincia
Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Puerto Sánchez volvió a ser uno de los puntos más elegidos del fin de semana largo

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

Dolor por el fallecimiento de Juan José Martínez

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

El auge de los tratamientos estéticos se mantiene, pese a la crisis económica

El teatro callejero volvió a brillar con el Festival Corriendo la Coneja

El teatro callejero volvió a brillar con el Festival Corriendo la Coneja

SMN: persiste la inestabilidad con lluvias y tormentas

SMN: persiste la inestabilidad con lluvias y tormentas

Dejanos tu comentario