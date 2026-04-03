Empresarios entrerrianos serán indagados en el juicio por la causa Cuadernos

Fiscalía les endilga haber participado en un sistema de sobornos. Este mes se reanuda el debate oral y deben declarar Daniel Pitón, Gabriel Losi y Mario Maxit.

Fiscalía les endilga haber participado en un sistema de sobornos. Este mes se reanuda el debate oral y deben declarar Daniel Pitón, Gabriel Losi y Mario Maxit.

Fiscalía les endilga haber participado en un sistema de sobornos. Este mes se reanuda el debate oral y deben declarar Daniel Pitón, Gabriel Losi y Mario Maxit.

Con la declaración de siete empresarios y un funcionario, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°7 reanudará el próximo 7 de abril las audiencias en el juicio oral por la denominada causa “Cuadernos”. Entre los empresarios que serán indagados se encuentran tres entrerrianos: el 9 de abril declara Mario José Maxit, directivo de Isolux Ingeniería S.A., acusado como partícipe necesario de un cohecho activo; el 14 será el turno de Gabriel Pedro Losi (vicepresidente de Losi S.A.), imputado colaborador y acusado como coautor de siete hechos de cohecho activo (pago de coimas); y el 16 será indagado Daniel Claudio Pitón (de José Eleuterio Pitón S.A.), acusado como coautor de un cohecho activo.

En el debate, que comenzó en noviembre pasado, se juzga a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios, por liderar, organizar o conformar –de acuerdo con cada caso– una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.

De acuerdo con el cronograma informado por el TOCF N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli y, como cuarto juez suplente su colega Néstor Costabel, en la audiencia del martes próximo serán indagados los empresarios Benjamín Gabriel Romero (titular de Hidrovía S.A.), Jorge Juan Mauricio Balán (presidente de Industrias Juan F. Secco S.A.), Hugo Alberto Dragonetti (presidente de Panedile Argentina S.A.), Rodolfo Armando Poblete (gerente general de Hidrovía S.A.), Rubén Francisco Valenti (directivo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona -IMPSA- SAICyF)-, Osvaldo Atenor Acosta y Jorge Guillermo Neira (accionista mayoritario y director, respectivamente, de Electroingeniería S.A.), y el exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez.

Causa Cuadernos Coimas Cristina Fernández Empresarios entrerrianos serán indagados en el juicio por la causa Cuadernos

Por su parte, el 9 de abril, será el turno de Rubén David Aranda (presidente de Chimen Aike S.A.), Miguel Ángel Marconi (directivo de Supercemento S.A.I.C.), Mario José Maxit (director comercial de Isolux Ingeniería S.A.), César Arturo De Goycoechea (director de Isolux Corsán Argentina S.A.), Alberto Ángel Padoán (82) (integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario). También declararán Sergio Hernán Passacantando (exgerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad -DNV- y exempleado de la financiera Inverness S.A. entre los años 2003 y 2005), Nelson Guillermo Periotti (exadministrador general de la DNV), y Sandro Férgola (exgerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de Vialidad). Durante la jornada del 14 de abril, indagarán a Miguel Marcelino Aznar (presidente de Vialco S.A. y Decavial SAICAC), Gerardo Cartellone (directivo y presidente de Cartellone Construcciones Civiles S.A.), Gabriel Pedro Losi (vicepresidente de Losi S.A.), Patricio Gerbi (presidente de Coarco S.A. / Equimac S.A. (UTE)), Ricardo Santiago Scuncia (integrante del Grupo Roggio S.A.), Santiago Ramón Altieri (directivo de IECSA S.A.), Marcela Edith Sztenberg y Silvio Mion (vicepresidenta e integrante, respectivamente, de Equimac S.A.).

Finalmente, está previsto que el 16 de abril declaren Daniel Claudio Pitón (integrante de José Eleuterio Pitón S.A.), Roberto Juan Orazi (presidente de Hidraco S.A.), Julio José Paolini (presidente de Paolini Hnos. S.A.), Pablo José Gutiérrez (representante de Fontana Nicastro S.A.), Jorge Sergio Benolol (integrante de JCR S.A.), Adrián Pascucci (socio gerente de Alquimaq S.R.L.) y Oscar Sansiñena (representante de Cleanosol Argentina S.A.).