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Mauro Sergio pidió concurso preventivo y suspendió al personal

La fábrica textil más importante de Mar del Plata al borde de la quiebra. Concurso preventivo y suspension de la totalidad de trabajadores

21 de abril 2026 · 10:28hs
La empresa textil Textilana SA

La empresa textil Textilana SA, con más de 45 años de trayectoria en Mar del Plata y que fabrica los pulóveres Mauro Sergio, confirmó la apertura de un concurso preventivo, que es el paso previo a la quiebra.
La empresa textil Textilana SA

La empresa textil Textilana SA, con más de 45 años de trayectoria en Mar del Plata y que fabrica los pulóveres Mauro Sergio, confirmó la apertura de un concurso preventivo, que es el paso previo a la quiebra.

La empresa textil Textilana SA, con más de 45 años de trayectoria en Mar del Plata y que fabrica los pulóveres Mauro Sergio, confirmó la apertura de un concurso preventivo, que es el paso previo a la quiebra.

La empresa textil informó que la decisión a “la contracción generalizada del consumo” y al “contexto macroeconómico actual”, aunque evitó hacer referencias concretas sobre el futuro de sus trabajadores, lo que generó preocupación en el sector.

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Mauro Sergio fábrica textil industria trabajadores 1

El anuncio se produce en un momento sensible para el personal de la planta marplatense. En noviembre pasado, la compañía había dispuesto la suspensión de 175 operarios hasta el 30 de marzo, período durante el cual abonó el 78% de los salarios. Los empleados fueron finalmente reincorporados el pasado 1 de abril, en medio de un clima de incertidumbre que ahora vuelve a intensificarse.

En su comunicado, la empresa definió la medida como parte de un “proceso de reordenamiento” destinado a “garantizar la plena operatividad” y “proteger el valor de la marca”. Además, aseguró que la apertura del concurso preventivo no afectará el abastecimiento a sus clientes y expresó su “confianza en el país”.

Mauro Sergio fábrica textil industria trabajadores

“Entendemos que el contexto macroeconómico actual exige decisiones firmes para asegurar la sostenibilidad a largo plazo y el cumplimiento de nuestros compromisos empresariales”, señalaron desde la firma.

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El concurso preventivo es una herramienta judicial que permite a las empresas renegociar sus deudas con acreedores y evitar la quiebra, mientras continúan operando bajo supervisión judicial. En este caso, el proceso abre interrogantes sobre el impacto que podría tener en el empleo y en la continuidad de la actividad en la planta de Mar del Plata.

Mauro Sergio industria textil concurso preventivo personal
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