Javier Milei recordó al Papa Francisco

A un año de la muerte de Jorge Bergoglio Javier Milei escribió un mensaje en conmemoración en sus redes sociales.

A un año de la muerte de Jorge Bergoglio Javier Milei escribió un mensaje en conmemoración en sus redes sociales.

El Presidente Javier Milei se sumó este martes a las personalidades que recordaron la figura del Papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su muerte, y lo calificó como el argentino “más importante de la historia” .

Aquí con el argentino más importante de toda la historia... Abrazo a la distancia Santo Padre. pic.twitter.com/rpbf6uLHK9

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Milei, quien antes de llegar a la Presidencia tuvo fuertes críticas hacia Francisco, publicó una serie de cuatro fotos que lo muestran junto al Papa en 2024, cuando concurrió al Vaticano para asistir a la canonizacion de Mama Antula (María Antonia de Paz y Figueroa), como la primera santa argentina.

“Aquí con el argentino más importante de toda la historia... Abrazo a la distancia Santo Padre”, escribió el mandatario argentino desde Israel, donde se encuentra de visita, en su cuenta de la red social X, junto a las cuatro fotografías.

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Milei había criticado en duros términos al papa Francisco antes de llegar a la Presidencia, cuando llegó a decir que era el representante del Maligno en la Tierra pero tras asumir inició un camino de acercamiento que culminó el 12 de febrero de 2024 cuando concretaron una reunión extensa y amable en el Vaticano.

La reunión fue una audiencia privada de aproximadamente 70 minutos en la biblioteca del Palacio Apostólico, considerada extensa para los protocolos vaticanos.

Ese acercamiento fue iniciado, tras trunfar Milei en el balotaje de 2023, por un llamado de teléfono del papa Bergoglio en noviembre de 2023 para felicitarlo por su victoria electoral.