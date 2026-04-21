"Nadie se salva solo": el imperativo de comunidad que sobrevive al Papa Francisco

Este martes se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio. Sus restos están en la Basílica de Santa María la Mayor

José María Velázquez, delegado episcopal de la Pastoral Social del Arzobispado de Paraná, analizó la huella del Papa de los gestos a un año de su partida.

José María Velázquez, delegado episcopal de la Pastoral Social del Arzobispado de Paraná, analizó la huella del Papa de los gestos a un año de su partida.

Al cumplirse un año de la muerte del Papa Francisco (falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años) su impacto sigue siendo procesado por la Iglesia como un programa de vida de largo alcance. José María Velázquez, delegado episcopal de la Pastoral Social de Paraná y referente del Movimiento de Schoenstatt, reflexionó sobre la herencia espiritual y social del pontífice argentino, asegurando que su legado no fue diseñado para una década, sino para durar un siglo. Para Velázquez, Francisco fue, ante todo, el "Papa de los gestos", alguien que comunicó más a través de sus acciones que de sus palabras. Según el delegado, el mayor regalo del Papa fue la "cercanía de Dios" manifestada en la calidez de sus abrazos y su preocupación constante por los humildes y aquellos que no tienen voz.

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Una Iglesia volcada a las periferias

En diálogo con UNO, el entrevistado subrayó que el pontificado de Jorge Bergoglio marcó un quiebre en la dinámica eclesiástica al "obligar" a la institución a mirar y dirigirse hacia las periferias. Este acercamiento a los marginados no fue solo discursivo; se tradujo en reformas profundas en una Iglesia que enfrentaba crisis de representatividad y escándalos financieros o de abusos.

Velázquez destacó que Francisco mantuvo una "extrema sencillez" incluso antes de llegar al trono de San Pedro. Recordó haberlo conocido en Buenos Aires cuando era arzobispo: "Estaba sentado a lo último de la iglesia... viajaba en colectivo y en tren y te lo contaba como algo natural". Esa vida ordinaria en la fe fue la que luego trasladó al Vaticano para pedir una "Iglesia pobre y para los pobres".

El combate al individualismo

En el contexto actual, Velázquez advirtió sobre el avance de un individualismo que "rompe la armonía y la unión social". Citando una de las premisas fundamentales del Papa Francisco, recordó que "nadie se salva solo". "Hoy es más fácil cuidar mi metro cuadrado y olvidarme del que está a un metro", lamentó el referente de la Pastoral Social, instando a la sociedad a recuperar el sentido de comunidad. Para Velázquez, el desafío actual es "aterrizar el Evangelio" y hacerlo carne, evitando que las enseñanzas de Francisco queden relegadas a un cuadro decorativo.

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La "Casa Común" y la paz mundial

Otro pilar del legado analizado fue la encíclica Laudato si', donde Francisco instó al cuidado de la "casa común" frente a la crisis ambiental. Asimismo, Velázquez destacó su rol como intercesor internacional, con hitos como su viaje a Abu Dhabi para unir religiones contra la guerra y su mediación en conflictos como el deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Como reflexión final, Velázquez recuperó una de las máximas más célebres del pontífice: la única forma legítima de que un ser humano mire a otro de arriba hacia abajo es "cuando le tendemos la mano porque está caído".

A un año de su ausencia física: "el reto de la Iglesia es transformar esa ternura en un compromiso cotidiano y serio".

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Doce años que transformaron la Iglesia

Tras la renuncia de Benedicto XVI a mediados de febrero de 2013, 117 cardenales de la Iglesia Católica se reunieron en la Capilla Sixtina para elegir al sucesor. 24 horas y 5 votaciones después, los fieles congregados en la Plaza de San Pedro se regocijaron al ver la fumata blanca: Habemus Papam.

Esta vez, era un argentino proveniente de “los confines del mundo”, como describió el propio Francisco en su discurso de asunción. Jorge Bergoglio fue elegido Sumo Pontífice y, en tiempos de crisis para la Iglesia Católica, producto de denuncias de abusos sexuales, malversación de fondos y filtraciones de documentos, fue un jesuita argentino el elegido para pilotear la tormenta.

Pero más allá de las crisis, la Iglesia también afrontaba la ausencia de un liderazgo fuerte. La renuncia de Ratzinger a la silla de San Pedro dejó la imagen de Vaticano debilitado. El alemán acusó en febrero del 2013 serios problemas de salud que le impedían afrontar con vigor los cambios que precisaba la institución, razón por la que tomó la decisión de dar un paso al costado.

Papa Francisco Vaticano salud.jpg Foto: EWTN News

En ese momento de incertidumbre, fue Bergoglio quién emergió como el líder que necesitaba la Iglesia. “Cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres”, dijo en uno de los primeros discursos de su pontificado, marcando el rumbo de lo que sería un papado con la mirada puesta en que la institución salga, nuevamente, en busca de los fieles.

El papa Francisco falleció en 2025 tras liderar durante casi 12 años un proceso de reformas profundas en la Iglesia Católica. Su elección en 2013 como el pontífice número 266 no solo fue histórica por su origen "desde los confines del mundo", sino por el contexto de crisis de representatividad y escándalos que debió enfrentar desde su asunción.

Uno de sus mayores legados institucionales fue la creación del Consejo de Cardenales en 2013 para reformar la Curia Romana. Además, en su lucha contra los abusos en el clero, Francisco anunció en 2019 la abolición del secreto pontificio en casos de abusos sexuales, permitiendo que la justicia civil de cada país tuviera acceso a los juicios canónicos.

Francisco impulsó cambios sociales significativos: En 2023, firmó una declaración que permitió oficialmente la bendición de parejas del mismo sexo, un hecho sin precedentes en la institución; además en 2015 publicó la encíclica Laudato si', convirtiendo el cuidado de la "casa común" y la lucha contra el cambio climático en una prioridad doctrinal; promovió debates antes impensados, como el acceso de la mujer al diaconado y la atención a personas divorciadas vueltas a casar.

El rol de mediador de Francisco fue clave en la escena internacional y se destaca su intervención en el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en 2014 y sus constantes oraciones y gestos por la paz en conflictos como los de Israel-Palestina y Rusia-Ucrania. Además, fomentó el diálogo interreligioso con líderes del Islam y de la Iglesia Ortodoxa.

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Vínculo con Argentina

Aunque nunca regresó al país como Papa, su huella local se manifestó en la educación a través de Scholas Occurrentes y en la fe con canonizaciones claves: declaró santos al "cura gaucho" José Gabriel Brochero y a Mama Antula, la primera santa argentina de la historia. A un año de su partida, su imagen en una Plaza de San Pedro vacía durante la pandemia de 2020 permanece como el símbolo de su misión: una Iglesia que, en medio de las tinieblas, busca salir al encuentro de los más vulnerables.

Este martes se cumplirá un año de la muerte del Papa Francisco. Con motivo de la fecha, habrá celebraciones religiosas en su memoria. En Argentina, la actividad principla tendrá lugar en la basílica de Nuestra Señora de Luján y reunirá a los obispos de todo el país. Se podrá seguir online. En Roma, hay un mensaje especial en su lápida por el primer aniversario de su fallecimiento.

Entre las actividades, hubo el sábado pasado un show en la Plaza de Mayo del padre DJ, el sacerdote Guilherme Peixoto.

Este martes y en el marco de la 128° Asamblea Plenaria, los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) harán una Misa en memoria del Papa Francisco en la Basílica y Santuario Nacional de Nuestra Señora de Luján. Se celebrará a las 17 y será presidida por monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA. Como parte de la jornada, los obispos peregrinarán desde la casa de retiros El Cenáculo, ubicada en el partido bonaerense de Pilar, hasta el santuario mariano nacional, donde tendrá lugar la celebración central. La misa podrá seguirse en directo a través del sitio web de la basílica y su canal de YouTube , facilitando la participación de fieles de todo el país.

En Roma también se hará una celebración religiosa especial por el aniversario del fallecimiento. Será en la Basílica de Santa María la Mayor, lugar de su sepultura. Tendrá lugar una Misa, durante la cual se leerá el mensaje del Papa León XIV, que se encuentra realizando un viaje apostólico por algunos países de África. La celebración se retransmitirá en la pantalla gigante situada en la fachada de la basílica, en la plaza de Santa María la Mayor, y en streaming a través de Vatican News.