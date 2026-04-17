El comercio entrerriano en retracción: las ventas cayeron 4% en 2025

El comercio de Entre Ríos finalizó 2025 con una caída anual de 4,0 en términos reales. El resultado se dio en un contexto macroeconómico nacional de desaceleración del consumo, y recomposición de precios relativos que afectó el poder de compra de los hogares durante gran parte del año.

La dinámica de ventas fue muy heterogénea: mientras algunos rubros vinculados a la inversión y al abastecimiento básico lograron mejorar sus niveles de actividad, otros segmentos más dependientes del ingreso disponible registraron caídas pronunciadas.

A nivel sectorial, los rubros vinculados al consumo esencial, como alimentos y bebidas, combustibles y farmacias, continuaron concentrando la mayor parte de las ventas del comercio entrerriano. Sin embargo, el rasgo relevante del año fue la heterogeneidad en el desempeño, con una caída general explicada principalmente por los sectores de mayor peso y un mejor resultado en segmentos de menor participación.

Rubros y sectores

Entre los sectores en crecimiento, se destacaron Maquinaria y equipos con un crecimiento real de 11,4%, Muebles y artículos del hogar (+4,2%), Reparación de vehículos (+3,8%), Automotores, motos y accesorios (+2,3%) y otros rubros de menor escala como Juguetes, papelería y esparcimiento, todos con crecimiento real. Se trata de sectores con baja incidencia en la facturación total, lo que limita su impacto sobre el resultado agregado. También sobresalió Alimentos y bebidas, que combinó dos elementos: fuerte peso estructural (representó en 2025 un 29,1% de la actividad comercial) y una mejora en términos reales de 1,1%, que contribuyó a amortiguar parcialmente la caída general, aunque sin lograr revertirla.

En contraste, los rubros de mayor volumen registraron caídas significativas, lo que explica en gran medida el resultado agregado negativo. Se destacaron Supermercados e hipermercados (-8,1%), Combustibles y lubricantes (-8,6%), Farmacia y salud (-6,7%) y Comercio general (-7,8%), todos con alta participación en la estructura comercial. También presentaron retrocesos relevantes sectores como Indumentaria y calzado (-9,9%), Materiales para la construcción y ferreterías (-5,6%) y Electrodomésticos y electrónica (-5,7%), reflejando la debilidad del consumo de bienes durables y semidurables. En los segmentos más pequeños se observaron comportamientos dispares, con algunos crecimientos puntuales pero también caídas pronunciadas, como en Cosméticos y perfumería (-19,2%) o Veterinarias y mascotas (-11,3%).