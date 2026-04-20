Capibaras XV dio el golpe en Montevideo y venció a Peñarol en un partidazo

La franquicia entrerriana-santafesina mostró contundencia en los momentos clave del partido y supo sostener la ventaja. Capibaras XV festejaron 38 a 32.

Con un buen aporte paranaense, Capibaras XV logró este lunes por la noche un gran triunfo como visitante al imponerse por 38-32 frente a Peñarol Rugby en el Estadio Charrúa de Montevideo, en el marco de la fecha 8 del Súper Rugby Américas 2026. La franquicia entrerriana-santafesina mostró contundencia en los momentos clave del partido y supo sostener la ventaja ante la reacción final del conjunto uruguayo, que igualmente se llevó dos puntos bonus (ofensivo y defensivo). El nacido en Paraná, Franco Rossetto, fue la gran figura de la noche.

Capibaras XV comenzó mejor y golpeó temprano con un try del paranaense Franco Rossetto, quien sería una de las grandes figuras de la noche. A pesar del descuento de Santiago Marolda para Peñarol, la visita volvió a marcar diferencias con tries de Manuel Bernstein y nuevamente Rossetto, quien apoyó en tres oportunidades en la primera mitad.

Con una buena eficacia de Juan Bautista Baronio a los palos, el conjunto del Litoral se fue al descanso arriba por 26-8, mostrando superioridad en el juego y aprovechando cada oportunidad en campo rival.

En el complemento, Peñarol salió decidido a revertir la historia y logró acortar distancias con los tries de Ethan Fryer y Alfonso Perillo, sumados a la conducción de Marolda. Sin embargo, Capibaras volvió a responder con autoridad gracias a las conquistas de Bautista Estellés y Bruno Heit, que parecían sentenciar el encuentro.

Cuando todo indicaba que el partido estaba resuelto, el conjunto uruguayo protagonizó una arremetida final con tries de Noah Flesch y Manuel Diana. La conversión sobre el cierre le permitió a Peñarol alcanzar el bonus defensivo y cerrar el marcador 38-32. Capibaras XV no solo se llevó la victoria, sino que también sumó punto bonus ofensivo, consolidando una actuación sólida fuera de casa ante uno de los rivales más exigentes del torneo.

Este triunfo cobra aún más valor tras la victoria de Selknam sobre Tarucas, que apretó la tabla. Con estos puntos, Capibaras XV se mete de lleno en zona de pelea, queda tercero y supera justamente a los del NOA, alimentando su ilusión de meterse en las semifinales.

Formación Capibaras XV

Titulares: 1. Diego Correa, 2. Martín Vaca, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini (C), 7. Felipe Villgarán, 8. Manuel Bernstein, 9. Alejo Sugasti, 10. Juan Bautista Baronio, 11. Gino Dicapua, 12. Bautista Estellés, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani, 15. Franco Rossetto

Suplentes: 16. Bernardo Lis, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Ignacio Orsetti, 19. Juan Segundo Huber, 20. Bautista Grenon, 21. Juan Lovell, 22. Ignacio Doglini, 23. Santiago Vitola.

Formación de Peñarol

Titulares: 1. Francisco Suárez, 2. Joaquín Myszka, 3. Jesús Porro, 4. Ethan Fryer, 5. Manuel Rosmarino, 6. Manuel Ardao, 7. Lucas Bianchi (C), 8. Manuel Diana, 9. Ícaro Amarillo, 10. Juan Francisco Pereira, 11. Tomás Baca Castex, 12. Noah Flesch, 13. Juan Manuel Alonso, 14. Santiago Marolda, 15. Nicolás Pittaluga.

Suplentes: 16. Sebastián Pérez, 17. Mateo Perillo, 18. Agustín Iglesias, 19. José Ignacio Rodríguez, 20. Manuel Ponte, 21. Alejandro Molinas, 22. Alfonso Perillo, 23. James Tiel.