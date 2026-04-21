Liga Argentina: La Unión de Colón va por el pase a cuartos de final

El Rojo visitará a Pico FC en el tercer juego de los octavos de final de la Liga Argentina. Central Entrerriano visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata.

La Unión de Colón visitará este martes a Pico FC de La Pampa en el tercer punto de una de las series correspondiente a los octavos de final de la Liga Argentina de Básquet. Esta historia, válida a la Conferencia Sur, se disputará a partir de las 21 en el Parque Ángel Larrea.

El Rojo llega a este pleito con la posibilidad de barrer la serie. El elenco dirigido por Martín Guastavino capitalizó la localía al imponerse en los dos primeros cotejos de la serie. El pasado jueves se impuso por 97 a 75 con una destacada actuación de Álvaro Merlo, autor de 17 tantos, 2 rebotes y 7 asistencia para sumar 22 de valoración.

La Unión de Colón quedó a un paso de la clasificación en la Liga Argentina

En el siguiente juego el elenco entrerriano volvió a cantar victoria en el estadio Carlos Delasoie. En esta ocasión festejó por 85 a 76. Matías Caire fue la figura del éxito de La Unión con 20 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia, sumando 16 puntos de valoración.

Pico FC, que tiene a Leonardo Mainoldi como máxima figura, está obligado a ganar este martes para forzar un cuarto juego. Si alcanza este objetivo, volverá a recibir a La Unión el próximo jueves. Si el Rojo se impone en el Parque Larrea, sacará pasajes a la siguiente instancia.

Central Entrerriano buscará recuperar la ventaja en La Plata.

Central Entrerriano de Gualeguaychú se presentará este martes en La Plata, donde visitará a Gimnasia y Esgrima Este partido se llevará adelante a partir de las 20.30 en el polideportivo Víctor Nethol.

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El Rojinegro se adelantó en la serie al superar al Lobo por 90 a 84 en el juego que abrió esta llave. El elenco del sur entrerriano se impuso en tiempo extra tras igualar 76-76 en el tiempo reglamentario. Aquiles Montani Wortzel fue el MVP con 30 puntos.

Gimnasia reaccionó y sorprendió a Central Entrerriano al derrotarlo 73 a 66 en el segundo punto para igualar la llave 1-1. Ezequiel Paz fue el líder de la noche con 25 de valoración y 22 puntos

Ese resultado marcó el final de una serie positiva del Rojinegro de 15 triunfos en serie en el estadio José María Bértora. Además, en ese juego el conjunto del sur provincial sufrió la baja de Nicolás Reynoso, quien sufrió una lesión ligamentaria y se perderá el resto de la temporada.

Central Entrerriano intentará recuperar la ventaja para luego buscar el pase a cuartos de final. El cuarto punto de esta llave fue programado para el jueves a partir de las 20.30.