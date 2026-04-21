Autorizan salidas transitorias para un contador condenado por asociación ilícita fiscal en Entre Ríos

La Justicia Federal autorizó el beneficio de salidas transitorias al contador Sergio Oscar De Araquistain, quien se encuentra cumpliendo una condena por ser coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita fiscal. EL 8 de junio de 2023 fue sentenciado a seis años y tres meses de prisión efectiva, sin embargo más tarde la Cámara Federal de Casación Penal modificó el monto de la pena, fijándola en cuatro años y seis meses.

El condenado, de 59 años de edad, se encuentra alojado en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú desde el 25 de octubre de 2025. Según los cómputos judiciales, De Araquistain alcanzó el requisito temporal de la mitad de su condena el 9 de agosto de 2025, lo que lo habilitó legalmente para solicitar la incorporación al régimen de salidas socio-familiares. La resolución a favor del condenado la dictó el 17 de abril la jueza de Ejecución Penal Noemí Berros.

Según registró UNO, la resolución judicial estipula que el interno podrá usufructuar de dos salidas mensuales de veinticuatro horas cada una. El destino de estas salidas será el domicilio familiar ubicado en la ciudad de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, donde permanecerá bajo la responsabilidad y tutela de su esposa.

Tribunal Oral Federal Parana

Para mantener este beneficio, la Justicia le impuso una serie de reglas de conducta estrictas: deberá permanecer en el domicilio fijado y notificar cualquier itinerario al Servicio Penitenciario para su fiscalización; tiene estrictamente prohibido el consumo o posesión de bebidas alcohólicas y estupefacientes; y no podrá asistir a lugares de concurrencia masiva ni conducir vehículos motorizados.

Cabe recordar que en el mismo proceso fueron condenados a cinco años y tres meses de prisión el abogado Roberto Izaguirre Ibáñez y el contador Luis Salvador Morelli. Tras apelar, la Cámara Federal de Casación Penal redujo la pena a tres años y seis meses. Ambos estuvieron con arresto domiciliario hasta que el año pasado el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná les otorgó la libertad condicional a ambos.

El contador sigue afirmando que es inocente

La decisión judicial respecto a De Araquistain se tomó a pesar de que el Equipo Técnico Criminológico y el Consejo Correccional del penal emitieron opiniones desfavorables. Los especialistas señalaron que el contador aún sostiene su inocencia, no muestra arrepentimiento y no ha realizado un acompañamiento psicológico que trabaje sobre los motivos de su detención. Incluso el Director de la Unidad Penal había desestimado inicialmente la solicitud basándose en estos informes.

No obstante, la defensa del condenado, encabezada por el abogado Carlos González Guerra, argumentó exitosamente que su asistido cumple con los requisitos objetivos de la Ley 24.660 (Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad). Destacó que el interno mantiene una conducta adecuada, no registra sanciones disciplinarias y cuenta con un domicilio verificado, factores que finalmente inclinaron la balanza para el otorgamiento del beneficio. Se espera que el cumplimiento total de su condena opere el 9 de noviembre de 2027.

Unidad Penal 9 de Gualeguaychú

El caso

Como contó UNO, la AFIP retiene montos de dinero excedentes luego de los pagos a cuenta que un contribuyente puede disponer luego para el pago de impuestos. Para realizar la maniobra ilícita, los acusados accedieron a dos tipos de información: por un lado, de quienes contaban con esos montos a favor; por otro, de aquellos que estaban con deudas. Entonces, falsificaban o duplicaban los certificados de los primeros, que luego vendían a los segundos. La maniobra fue ejecutada entre 2010 y 2015, cuando se sucedieron los allanamientos.

Además, en la investigación se pudo determinar que los acusados crearon empresas ficticias a las cuales transferían montos importantes de dinero con los que adquirían bienes. Por ejemplo, se indicó que conformaron Pack S.A. con la que se desviaron sumas millonarias, y Belgrano Sur, mediante la cual uno de los imputados adquirió una finca en Mendoza para desarrollar un viñedo, a un costo de 1 millón de dólares.

En el juicio se probó la tesis de la Fiscalía, que sostuvo que De Araquistain tenía el rol de organizador porque había creado la estructura funcional y trajo el negocio ilícito desde Buenos Aires. Es decir, llegó a Paraná con la idea delictiva que otros desarrollaban allí, se la presentó a Morelli, que la adaptó a la realidad local, y quien hizo entrar en la banda a Izaguirre.

La Resolución