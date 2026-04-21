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La APB tiene nuevo protagonista: Quique venció a Ciclista

El Decano se impuso por 58 a 54 en el juego que marcó el inicio de la séptima fecha del Torneo Apertura de la APB. El Verde sigue liderando el certamen.

21 de abril 2026 · 09:20hs
El festejo de jugadores y cuerpo técnico de Quique tras la victoria como local ante Ciclista

Prensa Quique

El festejo de jugadores y cuerpo técnico de Quique tras la victoria como local ante Ciclista

Quique derrotó 58 a 54 a Ciclista en el estadio Guillermo Gaya en el encuentro que marcó el inicio de la séptima fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). A pesar de la derrota, el Verde continúa en lo más alto de las posiciones del primer certamen de la temporada 2026.

En el debut de Uriel Lejtman, el flamante fichaje, el Decano supo dominar al líder del campeonato, derrotarlo y subir en las posiciones. Para el Verde fue la segunda derrota al hilo luego de un inicio de temporada por demás positivo.

José Lenardón, un histórico de la APB.

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Quique sorprendió al líder Ciclista en el Torneo Apertura

Sin brillar y en un encuentro de bajo goleo, Quique fue algo más fino que su rival en los momentos importantes, pudo sostenerse en ganador y así alcanzó un triunfo de valor, indica Paraná Deportes.

Leandro Chorvat con 13 puntos, Uriel Lejtman con 11 y Emiliano González con otros 11 tantos fueron los goleadores del ganador. En Ciclista, Juan Schmidt con 13 unidades, fue el desequilibrante.

Posiciones de la APB

Ciclista (5-2) 12

Talleres (4-1) 9

Sionista (3-3) 9

Quique (3-2) 8

Olimpia (3-2) 8

Estudiantes (3-2) 8

Unión (3-2) 8

Echagüe (2-3) 7

Recreativo (2-2) 6

Paracao (2-2) 6

Patronato (1-4) 6

San Martín (1-4) 6

Rowing (1-4) 6

APB Quique Ciclista Torneo Apertura
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