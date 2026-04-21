Uno Entre Rios | Papa Francisco

Papa León XIV recuerda al Papa Francisco en el primer año de su muerte

"Dejó mucho a la Iglesia con su testimonio. Una verdadera cercanía hacia los pobres, enfermos, niños y ancianos", expresó el Papa León XIV

21 de abril 2026 · 11:20hs
Papa León XIV recuerda al Papa Francisco en el primer año de su muerte

El Papa León XIV recordó al Papa Francisco cuando se cumple este martes, 21 de abril, el primer aniversario de su fallecimiento. En un mensaje en su cuenta de X, el pontífice destacó que las "palabras y gestos" de su antecesor permanecen "grabados en nuestros corazones".

En su mensaje, el Papa pidió recoger el legado de Francisco, "proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo".

José María Velázquez, delegado episcopal de la Pastoral Social del Arzobispado de Paraná, analizó la huella del Papa de los gestos a un año de su partida.

"Nadie se salva solo": el imperativo de comunidad que sobrevive al Papa Francisco

Papa Francisco Papa León

"Dejó mucho a la Iglesia con su testimonio y su palabra"

Además, durante el vuelo que traslada al Papa de Angola a Guinea Ecuatorial, último país que incluye la gira africana de León XIV, recordó ante los periodistas a su antecesor.

"Quisiera recordar, en este primer aniversario de su fallecimiento, al papa Francisco, quien dejó y aportó tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos, demostrando en tantas ocasiones, a través de sus acciones, una verdadera cercanía hacia los más pobres, los más pequeños, los enfermos, los niños y los ancianos. Dejó mucho a la Iglesia con su testimonio y su palabra".

traslado papa 5.jpg

TE PUEDE INTERESAR >>>>>> "Nadie se salva solo": el imperativo de comunidad que sobrevive al papa Francisco

Para el obispo de Roma, podemos recordar de Francisco multitud de mensajes, como "la fraternidad universal, tratando de promover un respeto auténtico por todos los hombres y todas las mujeres, promoviendo este espíritu de fraternidad, de ser hermanos y hermanas, todos, de buscar cómo vivir el mensaje que encontramos en el Evangelio para conocer este espíritu de fraternidad entre todos", subrayó.

Papa Francisco.jpeg
Arquero, pata dura y Cuervo: la pasión del Papa Francisco por el fútbol y San Lorenzo.

Arquero, pata dura y Cuervo: la pasión del Papa Francisco por el fútbol y San Lorenzo.

A su vez, León XIV hizo hincapié en el mensaje de la misericordia que transmitió Jorge Mario Bergoglio en su primer Ángelus o misa de inicio de pontificado el 17 de marzo de 2013, cuando "predicó sobre la mujer sorprendida en adulterio y cómo habló desde el corazón de la misericordia de Dios, cómo habló desde el corazón de este gran amor, el perdón y la generosa expresión de misericordia del Señor, y quiso compartir este espíritu con toda la Iglesia, ofreciendo también aquella hermosa celebración de un Jubileo extraordinario de la misericordia", recordó

Papa Francisco Papa León XIV Muerte
Ver comentarios

Lo último

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la Pastoral de Beethoven en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la "Pastoral" de Beethoven en Paraná

Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla: Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei

"Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla": Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con Locomotora Oliveras

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con "Locomotora" Oliveras

Ultimo Momento
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la Pastoral de Beethoven en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la "Pastoral" de Beethoven en Paraná

Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla: Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei

"Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla": Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con Locomotora Oliveras

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con "Locomotora" Oliveras

Científicos del Conicet hallaron en la Patagonia un nuevo reptil de 70 millones de años

Científicos del Conicet hallaron en la Patagonia un nuevo reptil de 70 millones de años

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

Policiales
Autorizan salidas transitorias para contador condenado por asociación ilícita fiscal 

Autorizan salidas transitorias para contador condenado por asociación ilícita fiscal 

Detuvieron a un estafador tras un cuento del tío en Entre Ríos: recuperaron dólares y joyas

Detuvieron a un estafador tras un "cuento del tío" en Entre Ríos: recuperaron dólares y joyas

Choque de camiones en la Autovía Artigas: rescataron a un conductor que había quedado atrapado

Choque de camiones en la Autovía Artigas: rescataron a un conductor que había quedado atrapado

Detuvieron a un hombre por apuñalar a otro en el abdomen en Paraná

Detuvieron a un hombre por apuñalar a otro en el abdomen en Paraná

Paraná: dieron de alta a la mujer baleada en un motel y avanza la investigación por la muerte de un hombre

Paraná: dieron de alta a la mujer baleada en un motel y avanza la investigación por la muerte de un hombre

Ovación
Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Liga Federal: Sionista busca hacerse fuerte de local ante Urquiza

Liga Federal: Sionista busca hacerse fuerte de local ante Urquiza

La APB tiene nuevo protagonista: Quique venció a Ciclista

La APB tiene nuevo protagonista: Quique venció a Ciclista

Liga Argentina: La Unión de Colón va por el pase a cuartos de final

Liga Argentina: La Unión de Colón va por el pase a cuartos de final

Capibaras XV dio el golpe en Montevideo y venció a Peñarol en un partidazo

Capibaras XV dio el golpe en Montevideo y venció a Peñarol en un partidazo

La provincia
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la Pastoral de Beethoven en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la "Pastoral" de Beethoven en Paraná

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con Locomotora Oliveras

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con "Locomotora" Oliveras

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

UTA levantó el paro en la terminal de Paraná

UTA levantó el paro en la terminal de Paraná

Nadie se salva solo: el imperativo de comunidad que sobrevive al Papa Francisco

"Nadie se salva solo": el imperativo de comunidad que sobrevive al Papa Francisco

Dejanos tu comentario