Papa León XIV recuerda al Papa Francisco en el primer año de su muerte

"Dejó mucho a la Iglesia con su testimonio. Una verdadera cercanía hacia los pobres, enfermos, niños y ancianos", expresó el Papa León XIV

El Papa León XIV recordó al Papa Francisco cuando se cumple este martes, 21 de abril, el primer aniversario de su fallecimiento. En un mensaje en su cuenta de X, el pontífice destacó que las "palabras y gestos" de su antecesor permanecen "grabados en nuestros corazones".

En su mensaje, el Papa pidió recoger el legado de Francisco, "proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo".

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"Dejó mucho a la Iglesia con su testimonio y su palabra"

Además, durante el vuelo que traslada al Papa de Angola a Guinea Ecuatorial, último país que incluye la gira africana de León XIV, recordó ante los periodistas a su antecesor.

"Quisiera recordar, en este primer aniversario de su fallecimiento, al papa Francisco, quien dejó y aportó tanto a la Iglesia con su vida, su testimonio, su palabra y sus gestos, demostrando en tantas ocasiones, a través de sus acciones, una verdadera cercanía hacia los más pobres, los más pequeños, los enfermos, los niños y los ancianos. Dejó mucho a la Iglesia con su testimonio y su palabra".

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Para el obispo de Roma, podemos recordar de Francisco multitud de mensajes, como "la fraternidad universal, tratando de promover un respeto auténtico por todos los hombres y todas las mujeres, promoviendo este espíritu de fraternidad, de ser hermanos y hermanas, todos, de buscar cómo vivir el mensaje que encontramos en el Evangelio para conocer este espíritu de fraternidad entre todos", subrayó.

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A su vez, León XIV hizo hincapié en el mensaje de la misericordia que transmitió Jorge Mario Bergoglio en su primer Ángelus o misa de inicio de pontificado el 17 de marzo de 2013, cuando "predicó sobre la mujer sorprendida en adulterio y cómo habló desde el corazón de la misericordia de Dios, cómo habló desde el corazón de este gran amor, el perdón y la generosa expresión de misericordia del Señor, y quiso compartir este espíritu con toda la Iglesia, ofreciendo también aquella hermosa celebración de un Jubileo extraordinario de la misericordia", recordó