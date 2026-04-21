Choque de camiones en la Autovía Artigas: rescataron a un conductor que había quedado atrapado Un conductor fue rescatado tras quedar atrapado en su vehículo luego de un choque de camiones en la Autovía Artigas, en cercanías a Colonia Elia. 21 de abril 2026 · 07:44hs

Un conductor debió ser rescatado tras quedar atrapado en su vehículo luego de un choque de camiones ocurrido en la Autovía Artigas, en cercanías a Colonía Elia, en el departamento Uruguay.

El incidente movilizó a una unidad de rescate de los Bomberos Voluntarios, quienes fueron alertados sobre la situación de emergencia. Para liberar a la víctima, el personal especializado debió trabajar arduamente utilizando herramientas hidráulicas debido a los daños estructurales en la cabina del camión.

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Chqoue autovia camiones LEER MÁS: Paraná: dieron de alta a la mujer baleada en un motel y avanza la investigación por la muerte de un hombre En el operativo de auxilio colaboraron los Bomberos Voluntarios de Colonia Elia y personal médico de Vida Emergencia Médica, quienes se encargaron de asistir al conductor una vez que logró ser extraído del vehículo. Hasta el momento, el hecho se mantiene como una noticia en desarrollo.