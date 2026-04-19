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Argentina perdió más de 24.000 empresas y 290.000 empleos en 26 meses de gestión

Cayó 5% el stock de empleadores. Datos oficiales revelan profunda contracción del sector empresarial y laboral durante la gestión de Javier Milei

19 de abril 2026 · 12:28hs
Cayó 5% el stock de empleadores. Datos oficiales revelan profunda contracción del sector empresarial y laboral durante la gestión de Javier Milei

Cayó 5% el stock de empleadores. Datos oficiales revelan profunda contracción del sector empresarial y laboral durante la gestión de Javier Milei
Cayó 5% el stock de empleadores. Datos oficiales revelan profunda contracción del sector empresarial y laboral durante la gestión de Javier Milei . Argentina perdió más de 24.000 empresas y 290.000 empleos en 26 meses de gestión

Cayó 5% el stock de empleadores. Datos oficiales revelan profunda contracción del sector empresarial y laboral durante la gestión de Javier Milei . Argentina perdió más de 24.000 empresas y 290.000 empleos en 26 meses de gestión
Argentina perdió más de 24.000 empresas y 290.000 empleos en 26 meses de gestión

Tras 26 meses de la administración del presidente Javier Milei, los datos oficiales revelan una profunda contracción en el sector empresarial y laboral de Argentina. Según cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y enero de 2026, el país sufrió la pérdida neta de 24.180 empresas, lo que representa una caída del 5% en el stock de empleadores. En sintonía con este cierre de unidades productivas, el sistema registró la baja de 290.123 puestos de trabajo, una disminución del 3% del empleo cubierto.

Entre Ríos registró 1.029 casos de sífilis en 2025.

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El 43% del empleo en Argentina es informal, según el Indec.

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Los especialistas vinculan este retroceso a la combinación del impacto de la devaluación inicial, la caída del consumo y el fuerte ajuste fiscal implementado por el Gobierno nacional. A pesar de lanzar herramientas como el RIGI y el blanqueo de capitales para obtener dólares, ninguna de las dos medidas logró seducir a los inversores.

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Déficit de "natalidad" empresarial y precarización laboral

El informe de la SRT destaca que la desaparición de empresas no se debe únicamente a cierres masivos, sino fundamentalmente a una marcada debilidad en la apertura de nuevas unidades productivas. Esta falta de "natalidad empresarial" ha provocado que el stock de empleadores pase de 512.357 al inicio de la gestión a 488.177 en enero de 2026. Las empresas más vulnerables han sido aquellas con menos de tres años de antigüedad, que no han logrado sostener los costos de inversión ante la caída del consumo interno.En cuanto al mercado de trabajo, el panorama se caracteriza por un descenso del empleo formal y un avance de la informalidad y la precarización. Muchos de los nuevos puestos generados se canalizan a través del monotributo, dejando a los trabajadores fuera del sistema de seguros de riesgos del trabajo.

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Los sectores y rubros más castigados

La crisis ha impactado de manera desigual, ensañándose con sectores clave de la economía y la producción:

  • Construcción: Ha sido uno de los rubros más golpeados debido a la paralización de la obra pública y la retracción de la inversión privada. Aunque mostró una leve mejora estacional en enero de 2026, su tendencia de fondo sigue afectada.
  • Industria Manufacturera: La tendencia negativa es persistente, destacándose casos críticos como la industria del calzado, que registró el cierre de más de 100 fábricas y la pérdida de 10.000 empleos. Asimismo, la industria automotriz enfrenta situaciones de colapso, con plantas como Volkswagen frenando su producción por tiempo indeterminado.
  • Sector Público: Bajo la política de la "motosierra", el empleo público sufrió una caída del 7,2% solo en 2025, acumulando más de 61.000 despidos desde el inicio de la gestión. Organismos como el INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) también reportan desmantelamientos y precarización.
  • Otros sectores afectados: La enseñanza, la intermediación financiera y las empresas de servicios que han pasado de la fabricación a la comercialización de bienes importados también reflejan la erosión del tejido productivo nacional.

Argentina Empresas Empleo Javier Milei
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