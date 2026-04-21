Detuvieron a un estafador tras un "cuento del tío" en Entre Ríos: recuperaron dólares y joyas

Un hombre le robó a una mujer tras hacerle creer que su sobrino estaba secuestrado y debía pagar su rescate. El sujeto cayó cuando escapaba a Buenos Aires.

Un hombre le robó a una mujer tras hacerle creer que su sobrino estaba secuestrado y debía pagar su rescate. El sujeto cayó cuando escapaba a Buenos Aires.

En un operativo coordinado, la Jefatura Departamental logró desarticular el accionar de un hombre vinculado a una estafa telefónica, procediendo a su aprehensión y al secuestro de elementos de gran valor para la causa. El sospechoso, un hombre de 33 años, fue interceptado mientras intentaba huir hacia la Provincia de Buenos Aires.

Según se informó a UNO desde la Jefatura Departamental de Paraná, la investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que fue víctima de un engaño. Bajo la modalidad del "cuento del tío", un delincuente se comunicó con ella a su teléfono fijo haciéndose pasar por su sobrino. El estafador alegó estar privado de su libertad tras haber protagonizado un supuesto accidente de tránsito con personas heridas.

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Ante la presión y la angustia, la víctima entregó una importante suma de dólares estadounidenses y alhajas de oro a un individuo que se presentó poco después en su domicilio.

Dolares

Tras el ilícito, las tareas de campo y el análisis de registros fílmicos permitieron identificar al autor y determinar que se encontraba a bordo de un ómnibus de transporte de pasajeros.

El personal policial del Puesto Caminero Gualeguaychú logró interceptar la unidad y, tras la requisa, secuestró un teléfono celular, una importante suma de dinero en dólares y pesos, además de aros de oro. El detenido permanece alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la justicia.

Un ardid recurrente con consecuencias devastadoras

Este tipo de maniobras delictivas guarda similitudes con casos de extrema crueldad reportados en la región. Cabe destacar que un ardid similar se dio en Paraná, donde el engaño fue aún más violento: se le hizo creer a la víctima que su hijo había ocasionado un siniestro vial donde murió un niño y que, debido a ello, lo tenían secuestrado. Los delincuentes exigieron dinero para su supuesta liberación, logrando que la mujer entregara los ahorros de toda su vida, los cuales aún no ha podido recuperar.