Etacer aumentó un 33,84% el precio del pasaje de colectivos entre Paraná–Santa Fe

Etacer informó que desde este lunes rige un nuevo aumento en los pasajes del servicio interprovincial que conecta Paraná con Santa Fe. Los nuevos valores.

Etacer aumentó el precio del pasaje de colectivos entre Paraná–Santa Fe.

Desde este lunes rige un nuevo aumento en los pasajes del servicio interprovincial que conecta Paraná con Santa Fe . La empresa Etacer confirmó a Elonce la actualización tarifaria, que se aplica tanto al recorrido directo como al servicio con paradas intermedias.

De acuerdo a lo informado, el pasaje del servicio de recorrido entre Paraná y Santa Fe tiene un valor de $3.280,60 mientras que el servicio directo cuesta $2.909,08.

Entre Ríos: Agmer anunció un paro contra la reforma previsional

Narrow cierra un comercio en Paraná luego de tres años en el shopping

La suba, según se informó, alcanza el 33,84% y forma parte del esquema de actualizaciones semestrales que aplican las compañías en función del contexto inflacionario.

Se trata del primer ajuste tarifario desde octubre de 2025, cuando se había aplicado la suba anterior bajo el mismo criterio de revisión cada seis meses, señala Canal 11.

En contraste, la empresa Fluviales aún no ha modificado sus tarifas. Por el momento, mantiene el valor de $2.451,15 para el recorrido largo y $2.220 para el servicio directo.