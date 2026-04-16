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Canasta de crianza: según el Indec, en marzo criar a un hijo superó los $500.000

Este jueves el Indec informó que durante el mes de marzo criar a un hijo superó el medio millón de pesos. El monto se estableció para menores de 1 año.

16 de abril 2026 · 17:46hs
Según los datos del Indec

Según los datos del Indec, en marzo criar a un hijo superó los $500.000. 

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes, según información oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), superó el medio millón de pesos.

LEER MÁS: Indec: la canasta de crianza alcanzó $571.106 en noviembre

Los números del Indec

Criar a un chico de entre 6 y 12 años demandó $676.431, mientras que el gasto para un menor de 1 año alcanzó los $515.236. A su vez, el informe oficial, en sus detalles, marca que la canasta de crianza contempla dos componentes principales: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

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Menores de 1 año: $515.236.

Niños de 1 a 3 años: $616.046.

Niños de 4 a 5 años: $538.587.

Niños de 6 a 12 años: $676.431.

“Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde todos los meses el Indec para la medición de la pobreza”, señala el informe.

Además, “dentro de la CBT se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera)”.

A su vez, en cuanto al costo del cuidado explica que “para la estimación del costo del cuidado de infantes, niñas, niños y adolescentes se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría 'Asistencia y cuidado de personas' del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

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