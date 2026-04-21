Detuvieron a un hombre por apuñalar a otro en el abdomen en Paraná

Un hombre de 33 años fue apuñalado en Paraná y se encuentra en terapia intensiva, mientras que la policía logró detener a un sospechoso por el hecho.

Dos hombres fueron demorados y se constató que uno de ellos fue el autor del hecho.

Durante la madrugada de este martes en la ciudad de Paraná, un hombre de 33 años en situación de calle sufrió una grave puñalada en el abdomen, lo que desencadenó un inmediato operativo policial para localizar al responsable del ataque. El hecho, que ocurrió alrededor de las 00:40 en la intersección de las calles Almirante Brown y Esquiú, fue alertado por una mujer que se presentó en la Comisaría Cuarta para pedir auxilio.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con un abundante sangrado en el sector izquierdo del abdomen. Antes de ser asistido, el hombre logró señalar a su presunto agresor y advirtió a las autoridades que el atacante se habría cambiado de ropa tras la agresión para intentar evadir a la justicia.

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Investigación

La investigación avanzó rápidamente gracias al uso de registros fílmicos y diversas averiguaciones, lo que permitió a la policía demorar inicialmente a dos personas. Finalmente, la Fiscalía interviniente dispuso la detención formal de uno de los sospechosos y el secuestro de prendas de vestir que serán sometidas a peritajes.

En cuanto al estado de salud de la víctima, fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde los médicos detectaron una laceración esplénica que requirió una intervención quirúrgica inmediata. Aunque no presentó lesiones en el tubo digestivo, el hombre permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo un estricto control médico, encontrándose actualmente lúcido y estabilizado con analgésicos e hidratación.

El caso ha sido caratulado de forma provisoria como tentativa de homicidio.