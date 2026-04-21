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UTA levantó el paro en la terminal de Paraná

Tras dos horas de incertidumbre, UTA levantó el paro de los colectivos de media y larga distancia en Paraná. Los pasajeros estuvieron varados en la terminal.

21 de abril 2026 · 08:50hs
Imagen de archivo.

Imagen de archivo.

La terminal de ómnibus de Paraná amaneció este martes con una escena inusual: colectivos de media y larga distancia sin partir y decenas de pasajeros varados sin información previa. Tras casi dos horas de parálisis, se normalizó el servicio.

La interrupción del servicio respondió a una sorpresiva medida de fuerza impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el marco de un reclamo por la reincorporación de choferes tras la licitación del transporte urbano de Paraná.

Dos hombres fueron demorados y se constató que uno de ellos fue el autor del hecho.

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La decisión tomó desprevenidos a los usuarios, muchos de los cuales se enteraron de la situación al llegar a la terminal. La falta de salidas afectó a personas que tenían compromisos laborales, turnos médicos y viajes programados con anticipación.

Paraná UTA Terminal
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