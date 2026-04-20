Un local de Narrow en Paraná cerrará tras tres años en un shopping, en medio de la caída de ventas y el impacto de la crisis económica.

Narrow cierra un comercio en Paraná luego de tres años en el shopping.

Un local de la marca argentina de indumentaria masculina Narrow anunció el cierre de sus puertas en Paraná tras tres años de actividad . El comercio, ubicado en un shopping de la ciudad, informó que dejará de operar en las próximas semanas debido a un contexto económico adverso que impactó directamente en las ventas y la continuidad del negocio.

"Creímos en este proyecto, apostamos y trabajamos. Pero la realidad es más dura de lo que imaginábamos" , expresaron desde el local a través de un video publicado en redes sociales.

Entre Ríos: Agmer anunció un paro contra la reforma previsional

Etacer aumentó un 33,84% el precio del pasaje de colectivos entre Paraná–Santa Fe

Un local de Narrow baja sus persianas en Paraná por la crisis económica

Narrow.jpeg

Según indicaron sus responsables, el negocio atraviesa una fuerte caída en las ventas, lo que llevó a la decisión de liquidar el stock disponible antes del cierre definitivo. Durante aproximadamente dos semanas estarán ofreciendo productos a precios reducidos.

El cierre se suma a otros casos recientes de comercios que han debido bajar sus persianas en el contexto económico actual.