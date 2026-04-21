Hidrovía: aprueban primera etapa de la licitación y dos empresas siguen en carrera

El Gobierno aprobó la primera etapa de la licitación de la Hidrovía. Confirmaron que Jan de Nul y DEME pasaron a la instancia económica.

El Gobierno aprobó la primera etapa de la licitación de la Hidrovía. Confirmaron que Jan de Nul y DEME pasaron a la instancia económica.

El Gobierno aprobó la primera etapa de la licitación de la Hidrovía. Confirmaron que Jan de Nul y DEME pasaron a la instancia económica.

El Gobierno aprobó formalmente la primera etapa de la licitación de la Hidrovía , confirmando que Jan de Nul y DEME pasaron a la instancia económica, mientras que la brasileña DTA quedó fuera de competencia.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) oficializó el cierre de la etapa técnica de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la modernización, ampliación y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal, mediante la Resolución 21/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial.

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Tras el análisis de la Comisión Evaluadora, el Gobierno ratificó la precalificación de dos de los tres oferentes originales, dejando el escenario listo para la puja de precios que definirá quién operará la ruta por la que circula el 80% de las exportaciones agroindustriales de Argentina.

Las propuestas que lograron superar las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones son la de Jan de Nul N.V. - Servimagnus S.A., la firma belga que es la actual operadora, y la de Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), también de origen belga.

Por el contrario, la oferta de la firma brasileña DTA Engenharia Ltda. fue declarada inadmisible. Según la resolución, la exclusión se debe a que la empresa no cumplió con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta.

La resolución de la ANPYN también expuso una presentación de objeción por parte de la firma DEME. El oferente presentó la semana pasada un escrito manifestando disconformidad con el dictamen de la Comisión Evaluadora.

Sin embargo, el ente autárquico que dirige la política portuaria rechazó el planteo “in límine” por falta de garantía de impugnación, ya que la empresa no depositó el aval económico necesario para cuestionar el dictamen, y por extemporaneidad, a raíz de que la etapa de observaciones a los pliegos ya había concluido.

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Al respecto, argumentó la desestimación de la presentación sosteniendo que "cualquier decisión o análisis que pretenda apartarse de las normas previstas en los pliegos licitatorios traería aparejada una decisión viciada de nulidad y, por consiguiente, carente de virtualidad jurídica por un claro apartamiento de la verdad material objetiva”.

Con la precalificación técnica resuelta, la atención del mercado se traslada ahora a los costos. La ANPYN fijó la apertura del Sobre N° 2 para este miércoles 22 de abril de 2026, a las 13:00 horas.

En esta instancia, lo que se definirá no es solo quién puede realizar mejor la señalización y las tareas de dragado, sino quién ofrece la tarifa de peaje más competitiva para los buques que transitan la vía, publica NA.

El proceso es monitoreado de cerca por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que participó en las mesas de diálogo previas para garantizar estándares internacionales de transparencia en la concesión bajo la Ley N° 17.520.