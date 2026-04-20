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Paraná: las escuelas fueron protagonistas en el inicio de la Semana de la Lectura 2026

La propuesta de la Municipalidad de Paraná comenzó este lunes, se extenderá hasta el viernes. Alumnos participaron de las actividades en el club Echagüe.

20 de abril 2026 · 19:46hs
Las escuelas fueron protagonistas en el inicio de la Semana de la Lectura 2026. 

Las escuelas fueron protagonistas en el inicio de la Semana de la Lectura 2026. 

El inicio de la Semana de la Lectura “Paraná Rosa de Otoño” organizada por la Editorial Municipal tuvo la participación de estudiantes de las escuelas República de Entre Ríos, República de Chile, el Instituto Michelangelo y la Escuela Normal.

Los participantes realizaron talleres de lectura, escritura y dibujo. La propuesta, que se extenderá toda la semana, se desarrolla en el marco del Día Internacional del Libro, que se celebra el jueves 23 de abril.

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El evento en Paraná

Sobre el desarrollo de este programa, la coordinadora de la Editorial Municipal, Marcela Pautaso, manifestó que se trata de “una promoción de la lectura, una celebración y contacto con los libros. Poder encontrarnos alrededor del libro, conocer las hermosas historias que cada uno de los libros nos cuenta y hacer actividades recreativas”, señaló la funcionaria.

Por su parte, el coordinador del taller de Dibujo, Maxi Sanguinetti, consideró que llevar adelante estas actividades con los chicos “son muy importantes, sobre todo la lectura que despierta mundos, inquietudes, desarrollan la fantasía, la capacidad de relacionar, de abstraer. Y el dibujo también, porque es la primera herramienta de comunicación que tenemos desde niños”.

Gisela Vince, docente de la Escuela República de Chile, señaló que la actividad de este lunes fue “muy linda, los chicos ya desde la salida de la escuela estaban felices, son actividades pensadas para ellos, es súper importante porque no todos los chicos tienen acceso a la literatura”.

Bastián, alumno de la escuela Normal, contó: “Me gusta escribir, hacer cuentos y aprender lecturas”. Su compañera Francesca valoró: “me encanta leer y dibujar”.

Forman parte de las actividades Baúles Andariegos, la Biblioteca Popular, integrantes del grupo de narradoras orales Tramando y la Editorial de la Universidad de Entre Ríos (Eduner). El taller de escritura está a cargo de Kevin Jones; mientras que los de dibujo son orientados por Maxi Sanguinetti y el arte de la improvisación a través del rap con G. Fonk.

Cronograma de actividades

Las actividades se desarrollarán tanto a la mañana como a la tarde, para el nivel primario y secundario; y el viernes a la tarde-noche, para incluir a las escuelas secundarias de Jóvenes y Adultos.

Martes

(14 a 17)

Parque Gazzano, Av. Zanni – Turno tarde 2º Ciclo de primaria

En caso de lluvia, en el Club San Martín

Miércoles

(de 14 a 17)

Plaza Le Petit Pisant, Costanera – Turno Tarde 2º Ciclo de secundaria

En caso de lluvia en Sala Mayo, Puerto Nuevo

Jueves

(de 9 a 12)

Atlético Club Neuquén, M. del Barco Centenera – Turno Mañana 1º Ciclo de primaria

Viernes

(de 18 a 21)

Centro Cultural Juan L. Ortiz, Bv. Racedo 250 – Turno tarde/noche

Escuela Secundaria de jóvenes y Adultos (ESJA)

Participan de las actividades distintas áreas de la Municipalidad, entre ellas, las subsecretarías de Deportes y la de Cultura, y la Dirección de Juventudes.

Paraná escuelas Semana de la Lectura Municipalidad de Paraná
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