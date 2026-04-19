El Gobierno sostiene el superávit con recortes de 31% en sectores públicos

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza el panorama fiscal del Sector Público Nacional con datos cerrados a marzo de 2026. El documento destaca que el gobierno mantiene un superávit primario y financiero , aunque advierte que este saldo positivo se debe a una fuerte contracción del gasto público que compensa la caída de los ingresos reales.

Un punto crítico del análisis es la existencia de un déficit financiero implícito , el cual surge al contabilizar los intereses capitalizados de la deuda que no se registran en los balances tradicionales. Asimismo, el texto detalla los recortes en seguridad social, subsidios y obra pública , así como las dificultades para cumplir con las próximas metas fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuestiones que ponen en duda la sostenibilidad del ajuste económico y el impacto de la licuación de partidas presupuestarias clave.

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El Sector Público Nacional (SPN) registró en marzo de 2026 un superávit primario de $0,93 billones y un resultado financiero positivo de $0,48 billones. Este desempeño se logró gracias a una drástica contracción del gasto público, que cayó un 31,5% en términos reales en comparación con marzo de 2023, compensando una baja del 14,5% en los ingresos totales durante el mismo período.El "superávit virtual" y la capitalización de deuda A pesar de los saldos positivos informados, el análisis advierte sobre la naturaleza de este excedente. El Tesoro Nacional ha optado por licitar títulos capitalizables (como las LECAP), donde los intereses se suman al capital en lugar de pagarse mensualmente.

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Si se incluyeran los $2,32 billones de intereses capitalizados en marzo, el resultado financiero dejaría de ser superavitario para transformarse en un déficit de $1,84 billones. En lo que va del año, este déficit financiero "oculto" por la capitalización de intereses alcanzaría ya los $5,81 billones.Los sectores más golpeados por el recorte El ajuste fiscal no afectó a todas las partidas por igual, concentrándose en áreas sensibles de la administración y la inversión:

Obra Pública: Los gastos de capital sufrieron un desplome real del 85,4% respecto a marzo de 2023.

Los gastos de capital sufrieron un desplome real del respecto a marzo de 2023. Subsidios Económicos: Registraron una caída total del 77,6% . Los subsidios a la energía se redujeron un 89,1% , mientras que los destinados al transporte cayeron un 50,1% , principalmente por la quita de compensaciones en el AMBA.

Registraron una caída total del . Los subsidios a la se redujeron un , mientras que los destinados al cayeron un , principalmente por la quita de compensaciones en el AMBA. Transferencias a Provincias: Las provincias recibieron un 78,2% menos de recursos corrientes en términos reales que hace tres años.

Las provincias recibieron un de recursos corrientes en términos reales que hace tres años. Salarios y Funcionamiento: El gasto en funcionamiento estatal cayó un 33,8%, traccionado por una pérdida del 31,6% en el poder adquisitivo de los salarios públicos frente a 2023.

El gasto en funcionamiento estatal cayó un 33,8%, traccionado por una pérdida del frente a 2023. Prestaciones Sociales: Aunque el rubro general bajó un 15,7%, los programas de asistencia directa a vulnerables (como Tarjeta Alimentar o ex Potenciar Trabajo) se contrajeron un 49,6%.

Ingresos en caída y advertencia del FMI La recaudación tributaria sigue sin mostrar señales de reactivación, con una caída real del 5,7% interanual. Los impuestos más ligados al consumo y la actividad, como el IVA (-4,3%) y Ganancias (-23,9%), muestran retrocesos significativos.Hacia adelante, el panorama presenta desafíos para el cumplimiento de las metas con el organismo internacional. Si bien se superó el objetivo fiscal de marzo por $0,14 billones, las proyecciones indican que, de mantenerse la dinámica actual, el Gobierno podría incumplir la meta de junio de 2026 por un margen de $1,59 billones, lo que obligaría a profundizar aún más el recorte o buscar nuevas fuentes de ingresos.

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Sectores que más sufen el ajuste

En base a los datos de marzo de 2026, los sectores del gasto público que sufrieron los ajustes más profundos al comparar con el mismo mes de 2023 son los siguientes:

Gastos de Capital (Obra Pública): Este rubro registró una de las caídas más severas, con una reducción real del 85,4% respecto a marzo de 2023. En el acumulado del primer trimestre, la contracción en la inversión en obra pública alcanzó el 86,6%.

Este rubro registró una de las caídas más severas, con una reducción real del respecto a marzo de 2023. En el acumulado del primer trimestre, la contracción en la inversión en obra pública alcanzó el 86,6%. Subsidios Económicos: El ajuste total en este sector fue del 77,6% en comparación con marzo de 2023. Dentro de esta categoría destacan: Energía: Sufrió un recorte del 89,1% . Transporte: Tuvo una caída del 50,1% , explicada principalmente por la suspensión de compensaciones tarifarias al transporte público en el AMBA a través del sistema SUBE. Otras funciones: Registraron una caída del 100% por segundo mes consecutivo, al no realizarse transferencias a entidades como Radio y Televisión Argentina, Fabricaciones Militares y Casa de Moneda.

El ajuste total en este sector fue del 77,6% en comparación con marzo de 2023. Dentro de esta categoría destacan: Transferencias Corrientes a Provincias: Este sector experimentó una reducción del 78,2% comparado con marzo de 2023. En el acumulado trimestral, la caída fue del 65,9%.

Este sector experimentó una reducción del comparado con marzo de 2023. En el acumulado trimestral, la caída fue del 65,9%. Gastos de Funcionamiento: Tuvieron un ajuste del 33,8% respecto a 2023. Esto se explica fundamentalmente por la caída en los salarios de la administración pública , que perdieron contra la inflación con una baja real del 31,6% . Otros gastos de funcionamiento cayeron un 42,8% .

Tuvieron un ajuste del 33,8% respecto a 2023. Esto se explica fundamentalmente por la caída en los , que perdieron contra la inflación con una baja real del . Otros gastos de funcionamiento cayeron un . Prestaciones Sociales: Aunque el rubro general cayó un 15,7% respecto a marzo de 2023, ciertos componentes sufrieron recortes mucho mayores: "Otros programas": Incluye Tarjeta Alimentar, comedores y ex Potenciar Trabajo, con una caída del 49,6% . Pensiones no contributivas: Cayeron un 24,4% . Asignaciones Familiares: Se redujeron un 22,1% . Jubilaciones y pensiones contributivas: Registraron una baja real del 9,4% .

Aunque el rubro general cayó un 15,7% respecto a marzo de 2023, ciertos componentes sufrieron recortes mucho mayores: Universidades Nacionales: Si bien mostraron un incremento interanual circunstancial por una baja base de comparación en 2025, al comparar con marzo de 2023 se observa una caída del 21,1%.

El informe completo