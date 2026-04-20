Paraná: dieron de alta a la mujer baleada en un motel y avanza la investigación por la muerte de un hombre

Fue dada de alta Florencia Pisano, la mujer que resultó herida en la boca por un arma de fuego en un confuso episodio ocurrido en un motel de Paraná.

El hecho, que generó fuerte conmoción, dejó como saldo la muerte de Gustavo Lussa, y la mujer herida.

El pasado jueves 16 de abril fue dada de alta Florencia Pisano, la mujer que resultó herida en la boca por un arma de fuego en un confuso episodio ocurrido en un motel de Paraná. Tras varios días de internación, continúa su recuperación en su vivienda y será parte del proceso judicial que busca esclarecer lo sucedido.

El hecho, que generó fuerte conmoción, dejó como saldo la muerte de Gustavo Lussa, quien también había recibido un disparo durante el mismo episodio. Las circunstancias en las que se produjeron los disparos aún no están claras y son materia de investigación.

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Dermotest a la mujer negativo

Uno de los elementos que suma incertidumbre al caso es el resultado del dermotest realizado a ambas personas. Según fuentes vinculadas a la causa, el estudio arrojó resultado negativo tanto en Pisano como en Lussa, es decir, ninguno presentaba rastros de pólvora en sus manos, lo que abre múltiples interrogantes sobre la mecánica del hecho.

En este contexto, la Justicia avanza en la recolección de pruebas y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido dentro del establecimiento. La declaración de Pisano, una vez que su estado de salud lo permita, será clave para determinar su grado de participación o eventual responsabilidad en la muerte de Lussa.

Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. La causa permanece rodeada de incógnitas que deberán resolverse a partir de pericias, informes forenses y el análisis de todas las evidencias reunidas.