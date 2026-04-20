El lago Salto Grande vuelve a latir con los 21K

El 17 de mayo, Concordia será sede de una competencia que combina paisaje, exigencia física y organización en crecimiento.

Concordia volverá a ser escenario de una de las competencias de running más importantes de la región con una nueva edición de los 21K Lago Salto Grande , una prueba que busca consolidarse dentro del calendario deportivo y que tiene como principal atractivo su recorrido en el entorno natural del perilago.

Con fecha prevista para el 17 de mayo, el evento contará nuevamente con tres distancias: 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros, una combinación que apunta tanto a corredores experimentados como a quienes recién se inician en la disciplina. Desde la organización destacaron que el objetivo principal es sostener la convocatoria alcanzada en ediciones anteriores y seguir posicionando la carrera a largo plazo.

El contexto económico y la creciente cantidad de competencias en la región aparecen como factores que pueden influir en la cantidad de participantes. Aun así, el desafío es mantener el nivel de convocatoria, que el año pasado rondó los 700 corredores, y continuar fortaleciendo una propuesta que tiene como diferencial el contacto con la naturaleza.

En ese sentido, el circuito del Lago Salto Grande se presenta como uno de los grandes atractivos. Se trata de un recorrido mayormente plano, lo que lo convierte en una carrera rápida, aunque exigente en su distancia principal. La experiencia de largar y llegar en ese entorno es uno de los aspectos más valorados por quienes participan.

La logística también ocupa un rol central en la organización. Desde los puestos de hidratación hasta la seguridad del circuito, cada detalle es clave para garantizar el desarrollo de la competencia. Además, este año se incorporarán mejoras en el kit del corredor y se mantendrá la posibilidad de optar por la remera oficial, una medida pensada para adaptarse a diferentes bolsillos.

Otro de los cambios importantes para esta edición será la ausencia de la distancia de 42 kilómetros, una decisión tomada por cuestiones logísticas y de convocatoria. La organización resolvió enfocar todos los esfuerzos en los 21K, con la intención de fortalecer la prueba principal y mejorar la experiencia general del evento.

Más allá de lo deportivo, la competencia también tiene impacto en el movimiento turístico de Concordia, con la llegada de corredores de otras provincias e incluso de Uruguay, atraídos por el circuito y el entorno natural.

El lago Salto Grande vuelve a latir con los 21K

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En diálogo con UNO, el organizador Javier del Castillo brindó detalles sobre la preparación del evento, las expectativas y los desafíos de una carrera que busca seguir creciendo.

—¿Qué representa para Concordia una nueva edición de los 21K Lago Salto Grande?

— Esta edición viene tratando de imponerse en el calendario como una prueba estable para el mes de mayo. La idea es que quede fija y que cada año se vaya consolidando. En cuanto a convocatoria, esperamos al menos mantener el número del año pasado o, si no, que sea lo más convocante posible.

—¿Cómo viene el ritmo de inscripciones y qué distingue a la carrera?

— El ritmo viene bastante bien, todavía falta más de un mes. Y dentro del calendario no hay muchas pruebas de 21 kilómetros, ni en la provincia ni a nivel país, entonces eso la posiciona como una carrera importante por la distancia.

—¿Cuántos corredores esperan y cómo influye el contexto actual?

— Creemos que no vamos a llegar a un número tan alto como el año pasado, que fueron casi 700, por una cuestión económica y también porque hay muchas carreras en la región que se superponen. Igual, la idea es sostener el número y a largo plazo seguir creciendo.

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—¿Cómo es organizar un evento de esta magnitud?

— Hay que estar en muchos detalles. Siempre tratamos de innovar y ofrecer algo distinto. Trabajamos en grupo dentro de la asociación, con toda la logística, los permisos, la organización general. Es un trabajo grande para ajustar todo.

—¿Qué servicios se le brindan al corredor durante la carrera?

— Lo principal es la hidratación, con buenos puestos a lo largo del recorrido. También se ofrecen frutas, sobre todo para los que corren 21 kilómetros. Además, están los banderilleros y todo lo que tiene que ver con la seguridad del circuito.

—¿Qué características tiene el circuito del Lago Salto Grande?

— El recorrido es espectacular por el entorno. Es lo que más destacan los corredores. Es una carrera rápida, porque no tiene muchas subidas, pero también exigente, sobre todo en los 21 kilómetros.

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—Este año no habrá 42K, ¿por qué tomaron esa decisión?

— Porque no venía creciendo esa distancia. Nunca superamos los 50 o 55 corredores y eso la hacía poco atractiva. Además, extendía mucho el evento y complicaba la logística, los cortes y la organización. Por eso decidimos enfocarnos en los 21K.

—¿Qué aportan las distancias 10K y 5K?

— Los 10K siempre funcionan bien y los 5K los incorporamos el año pasado con buena respuesta. Este año los mantenemos y además habrá premios por categoría en los 5K. También vamos a mejorar el kit del corredor. La remera será opcional, para dar una alternativa más económica.

—¿Qué impacto tiene la carrera en Concordia?

— Suma como todo evento deportivo. Sirve para mostrar el lago y potenciar lo turístico. Viene gente de otras provincias y muchos uruguayos, aunque la mayoría de los corredores son de Concordia.

—¿Cómo trabajan el cuidado del ambiente durante la prueba?

— Tratamos de concientizar a los corredores, sobre todo con los residuos de hidratación. Se les pide que tiren las bolsitas en los lugares indicados. Es clave para mantener limpio el entorno del lago.

El lago Salto Grande vuelve a latir con los 21K