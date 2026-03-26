Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

Las bajas de puestos de trabajo en la industria no se compensan con crecimientos en otros rubros. La sociedad demanda estabilidad y generación de empleo

Las bajas de puestos de trabajo en la industria no se compensan con crecimientos en otros rubros. La sociedad demanda estabilidad y generación de empleo

Se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo en la gestión de Javier Milei en el sector industrial. El dato surge de un estudio privado que mide el nivel de actividad laboral con empleos directos e indirectos. Las bajas no se compensan con los crecimientos en otros rubros y más de la mitad de la sociedad asegura que se necesita una política de estabilidad económica con fortalecimiento y generación de empleo.

Un estudio elaborado por el Grupo Atenas reflejó la crítica situación de la industria que, bajo el gobierno de Javier Milei, perdió más de 100.000l puestos de trabajo . Se trata de uno de los sectores más contrariados desde diciembre de 2023 en lo que respecta a la pérdida de empleos directos e indirectos.

Por su parte, las bajas no se compensan con los crecimientos en otros rubros y más de la mitad de la sociedad asegura que se necesita una política de estabilidad económica con fortalecimiento y generación de empleo.

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El detalle marca que la pérdida de puestos de trabajo en la industria alcanza los 104.063: 72.955 de manera directa, y 31.108 de forma indirecta, ligados a los insumos, los servicios, la logística, el comercio y la construcción.

“Más allá del empleo directo, la industria activa una red amplia de actividades económicas. Cuando se genera un nuevo empleo industrial, se pone en movimiento una cadena completa. Funciona como un nodo central dentro de la estructura productiva”, explica el informe elaborado por los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli.

El trabajo pone el foco en las dificultades existentes para revertir la crisis industrial: “El desmantelamiento industrial genera efectos negativos persistentes: obsolescencia de instalaciones, deterioro del capital humano técnico y clima adverso para la inversión”, señala.

“El cambio permanente en las reglas de juego genera inestabilidad macroeconómica, desalienta la inversión y profundiza la fragilidad productiva”.

En el anclaje político, el informe detalla que un 56% de los encuestados aseguró que el próximo presidente debería impulsar una política de estabilidad económica con fortalecimiento de la industria nacional y generación de empleo; solo un 23% opinó que hay que continuar con el modelo actual y un 18% optó por fortalecer el rol del Estado para ocuparse de los ingresos y el trabajo, publica Ámbito.

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Falta de demanda

Más de la mitad de los industriales nota una demanda insuficiente para elevar su producción actual, informó Indec con datos de febrero. El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) manufacturero se ubicó en -18,7%, su mejor nivel en ocho meses. Sin embargo, la cifra todavía resulta inferior a los valores del tercer trimestre de 2025.

La escasa demanda interna representa el factor principal que impide el crecimiento del sector para el 51,9% de los empresarios consultados. Este motivo supera ampliamente a otros obstáculos en la economía actual. Detrás aparecen la competencia de productos importados con 11,8% y la incertidumbre económica con un 6,7%.

Respecto a la coyuntura y cómo afecta el contexto a sus negocios, el 64% de los directivos define la situación como normal. Sin embargo, un 29,6% la califica como mala y apenas el 6,4% asegura que es buena. Estos números reflejan el clima de cautela que predomina en las plantas fabriles de todo el país.

El panorama financiero también genera preocupación en el ámbito privado. Para el 65,1% de los consultados, la realidad financiera es normal, mientras el 23,5% sostiene que es mala. En tanto, el 35,1% de los industriales afirma que el acceso al crédito resulta difícil hoy.