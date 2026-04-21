Liga Federal: Sionista busca hacerse fuerte de local ante Urquiza

El juego abrirá la segunda rueda de la Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral. La acción comenzará a las 21.

Sionista recibirá este martes a Urquiza de Santa Elena en el encuentro que marcará el comienzo de la segunda rueda de la fase regular de la Liga Federal de Básquet 2026. Este juego, correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral, se disputará a partir de las 21 en el estadio Moisés Flesler.

El rendimiento del Centro Juventud fue de menor a mayor a lo largo de la temporada. Lució el traje de protagonista al celebrar dos victorias en serie en sus primeras presentaciones. Sorprendió a Urquiza en el capítulo inaugural al derrotarlo 67 a 58 en el norte entrerriano.

Los dirigidos por Santiago Vesco no lograron sostener la regularidad. Cerraron la primera mitad de esta instancia con un récord de tres triunfos y misma cantidad de victorias. Esta noche, el elenco de calle Enrique Carbo buscará reiterar el éxito que protagonizó ante Cuse, en condición de visitante, para acortar distancia con los primeros escalones de la taba.

Dante Rewes fue el jugador más desequilibrante de Sionista en la primera rueda. Promedió 11,8 puntos por jornada con un alto porcentaje en lanzamientos libres. En este punto encestó 14 de 19 intentos, redondeando un 73 por ciento de efectividad.

Urquiza, en lo más alto de las posiciones

Urquiza, por su parte, se ubica en la cima de la tabla con un registro de 5 alegrías y una caída. Resignó el invicto en el comienzo de su recorrido en el certamen nacional. Luego encadenó cinco triunfo en serie, el más importante ante Rivadavia Juniors de Santa Fe, por 77 a 69, en la vecina capital provincial. Este resultado lo deposito en lo más alto de las posiciones.

Marcos Revello es el destacado de Urquiza. El experimentado alero promedió 16,2 puntos por jornada con 70 por ciento de efectividad en lanzamientos libres (19 sobre 27 intentos).