Uno Entre Rios | Ovación | Liga Federal

Liga Federal: Sionista busca hacerse fuerte de local ante Urquiza

El juego abrirá la segunda rueda de la Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral. La acción comenzará a las 21.

21 de abril 2026 · 10:55hs
Liga Federal: Sionista busca hacerse fuerte de local ante Urquiza

Prensa Urquiza de Santa Elena

Sionista recibirá este martes a Urquiza de Santa Elena en el encuentro que marcará el comienzo de la segunda rueda de la fase regular de la Liga Federal de Básquet 2026. Este juego, correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral, se disputará a partir de las 21 en el estadio Moisés Flesler.

Sionista, de mayor a menor

El rendimiento del Centro Juventud fue de menor a mayor a lo largo de la temporada. Lució el traje de protagonista al celebrar dos victorias en serie en sus primeras presentaciones. Sorprendió a Urquiza en el capítulo inaugural al derrotarlo 67 a 58 en el norte entrerriano.

Urquiza venció con claridad a Quique en Santa Elena.

Urquiza derrotó a Quique con claridad por la Liga Federal

En su última presentación Quique derrotó como local a Gimnasia de Santa Fe. 

Quique visitara a Urquiza de Santa Elena por la Liga Federal

Los dirigidos por Santiago Vesco no lograron sostener la regularidad. Cerraron la primera mitad de esta instancia con un récord de tres triunfos y misma cantidad de victorias. Esta noche, el elenco de calle Enrique Carbo buscará reiterar el éxito que protagonizó ante Cuse, en condición de visitante, para acortar distancia con los primeros escalones de la taba.

Nota relacionada: La APB tiene nuevo protagonista: Quique venció a Ciclista

Dante Rewes fue el jugador más desequilibrante de Sionista en la primera rueda. Promedió 11,8 puntos por jornada con un alto porcentaje en lanzamientos libres. En este punto encestó 14 de 19 intentos, redondeando un 73 por ciento de efectividad.

Urquiza, en lo más alto de las posiciones

Urquiza, por su parte, se ubica en la cima de la tabla con un registro de 5 alegrías y una caída. Resignó el invicto en el comienzo de su recorrido en el certamen nacional. Luego encadenó cinco triunfo en serie, el más importante ante Rivadavia Juniors de Santa Fe, por 77 a 69, en la vecina capital provincial. Este resultado lo deposito en lo más alto de las posiciones.

Marcos Revello es el destacado de Urquiza. El experimentado alero promedió 16,2 puntos por jornada con 70 por ciento de efectividad en lanzamientos libres (19 sobre 27 intentos).

Liga Federal Sionista Urquiza
Noticias relacionadas
La sede central de Rowing en crecimiento.

El Rowing celebra su 109º aniversario con una campaña para ayudar

La Unión de Colón puso la serie match point 

Liga Argentina: La Unión de Colón va por el pase a cuartos de final

El festejo de jugadores y cuerpo técnico de Quique tras la victoria como local ante Ciclista

La APB tiene nuevo protagonista: Quique venció a Ciclista

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Ver comentarios

Lo último

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la Pastoral de Beethoven en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la "Pastoral" de Beethoven en Paraná

Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla: Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei

"Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla": Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con Locomotora Oliveras

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con "Locomotora" Oliveras

Ultimo Momento
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la Pastoral de Beethoven en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la "Pastoral" de Beethoven en Paraná

Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla: Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei

"Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla": Alberto Fernández apuntó contra Javier Milei

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con Locomotora Oliveras

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con "Locomotora" Oliveras

Científicos del Conicet hallaron en la Patagonia un nuevo reptil de 70 millones de años

Científicos del Conicet hallaron en la Patagonia un nuevo reptil de 70 millones de años

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

Policiales
Autorizan salidas transitorias para contador condenado por asociación ilícita fiscal 

Autorizan salidas transitorias para contador condenado por asociación ilícita fiscal 

Detuvieron a un estafador tras un cuento del tío en Entre Ríos: recuperaron dólares y joyas

Detuvieron a un estafador tras un "cuento del tío" en Entre Ríos: recuperaron dólares y joyas

Choque de camiones en la Autovía Artigas: rescataron a un conductor que había quedado atrapado

Choque de camiones en la Autovía Artigas: rescataron a un conductor que había quedado atrapado

Detuvieron a un hombre por apuñalar a otro en el abdomen en Paraná

Detuvieron a un hombre por apuñalar a otro en el abdomen en Paraná

Paraná: dieron de alta a la mujer baleada en un motel y avanza la investigación por la muerte de un hombre

Paraná: dieron de alta a la mujer baleada en un motel y avanza la investigación por la muerte de un hombre

Ovación
Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Liga Federal: Sionista busca hacerse fuerte de local ante Urquiza

Liga Federal: Sionista busca hacerse fuerte de local ante Urquiza

La APB tiene nuevo protagonista: Quique venció a Ciclista

La APB tiene nuevo protagonista: Quique venció a Ciclista

Liga Argentina: La Unión de Colón va por el pase a cuartos de final

Liga Argentina: La Unión de Colón va por el pase a cuartos de final

Capibaras XV dio el golpe en Montevideo y venció a Peñarol en un partidazo

Capibaras XV dio el golpe en Montevideo y venció a Peñarol en un partidazo

La provincia
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la Pastoral de Beethoven en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta la "Pastoral" de Beethoven en Paraná

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con Locomotora Oliveras

La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con "Locomotora" Oliveras

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

UTA levantó el paro en la terminal de Paraná

UTA levantó el paro en la terminal de Paraná

Nadie se salva solo: el imperativo de comunidad que sobrevive al Papa Francisco

"Nadie se salva solo": el imperativo de comunidad que sobrevive al Papa Francisco

Dejanos tu comentario