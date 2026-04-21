El Gobierno delega a Economía la facultad de modificar recargos en facturas de gas

El Decreto 266/26 autoriza al miniserio de Economía a incrementar o reducir costos adicionales hasta 50%, afectando el monto de facturas residenciales de gas natural

El Decreto 266/26 autoriza al miniserio de Economía a incrementar o reducir costos adicionales hasta 50%, afectando el monto de facturas residenciales de gas natural

El gobierno nacional autorizó al Ministerio de Economía a ajustar discrecionalmente los recargos destinados al financiamiento de subsidios al gas en zonas frías. A través del Decreto 266/2026, las autoridades podrán incrementar o reducir estos costos adicionales hasta en un 50 % , afectando directamente el monto final de las facturas residenciales.

La medida busca otorgar mayor celeridad a la gestión de los recursos energéticos, eliminando la necesidad de intervenciones directas del Poder Ejecutivo para cada modificación.

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Los fondos, que se mantienen vigentes hasta el año 2031, serán supervisados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Con este traspaso de facultades, el Palacio de Hacienda adquiere un control total sobre las tarifas que sostienen el consumo de gas natural en regiones de bajas temperaturas.

El Decreto 266/2026, publicado en el Boletín Oficial faculta al Ministerio de Luis Caputo para ajustar el nivel de los recargos destinados al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, establecido en la Ley N° 25.565 sin necesidad de nuevas intervenciones presidenciales.

El Gobierno justificó esta decisión señalando que resulta "impostergable para una mejor gestión de gobierno" y para asegurar una "mejor administración" del fondo. La percepción de estos ingresos será declarada e ingresada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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¿Cómo afectará a los usuarios y cuánto será el recargo?

El impacto en las facturas de gas de los usuarios de todo el país se verá reflejado a través del recargo que financia este fondo, el cual tiene como objetivo principal subsidiar el consumo en las denominadas "zonas frías".

Recargo base: La normativa mantiene el recargo de hasta un 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico (de 9300 kcal) consumido o comercializado.

La normativa mantiene el Margen de ajuste: Con la nueva facultad delegada, el Ministerio de Economía puede incrementar o reducir este nivel de recargo en hasta un 50% .

Con la nueva facultad delegada, el Ministerio de Economía puede este nivel de recargo en hasta un . Alcance: Este cargo se aplica a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman por redes o ductos en el territorio nacional, independientemente del uso final que se le dé al gas.

De esta manera, el Palacio de Hacienda queda habilitado para realizar modificaciones directas en los costos que financian los subsidios residenciales, lo que podría traducirse en variaciones en el monto final de las facturas según las modalidades que la autoridad de aplicación considere pertinentes.