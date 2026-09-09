Este miércoles, el dólar mayorista volvió a subir y acortó la brecha con el blue. La divisa se ubicó a $1514 para la venta, el informal a $1.540 para la venta.

El dólar mayorista volvió a subir y acortó la brecha con el blue.

El dólar mayorista se ubicó a $1514 para la venta en la jornada de este miércoles y se acercó al informal. Es que el dólar blue se mantuvo estable y la brecha con el tipo de cambio oficial cedió a su nivel más bajo en dos meses.

El informal cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

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El comportamiento del dólar

Dado que el mayorista extendió su tendencia alcista, hasta los $1.514, el spread entre ambas cotizaciones se redujo al 1,7%, mínimo desde el 8 de julio.

Asimismo, el blue terminó la rueda aproximadamente $10 arriba del MEP, pero $50 por detrás del contado con liquidación.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.514 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.592,66 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.

En tanto, el dólar MEP cerró a $1.532,46 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.