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Cuál es el pozo del Quini 6 para el sorteo de este miércoles

El Quini 6 tiene un nuevo sorteo este miércoles. En esta oportunidad el pozo estimado llega a los 12.860 millones de pesos.

9 de septiembre 2026 · 21:01hs
Cuál es el pozo del Quini 6 para el sorteo de este miércoles.

Cuál es el pozo del Quini 6 para el sorteo de este miércoles.

El Quini 6 tiene un nuevo sorteo este miércoles. En esta oportunidad el pozo estimado llega a los 12.860 millones de pesos. Se trata de un juego de azar que tiene uno de los pozos más grandesdel país. Se sortea este miércoles a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe.La transmisión se puede seguir en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y por streaming en la cuenta de YouTube oficial.

¿Qué es el Quini 6?

Es un juego poceado, es decir, que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988.

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¿Cómo jugar al Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar en el que el apostador elige 6 números entre el 00 y el 45 para ganar un premio establecido mediante un pozo. Las apuestas se toman en la agencia de lotería más cercana, donde el agenciero cargará los números del jugador y le dará un ticket que acredite el juego.

Aunque el objetivo máximo del juego es acertar los 6 números, los que acierten cinco de seis tendrán el segundo premio y quienes adivinen cuatro de seis, el tercero.

El Quini 6 propone tres variantes:

  • Tradicional.
  • Revancha.
  • Siempre sale.

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale es necesario haber participado del sorteo Tradicional. Los montos de las apuestas varían según el juego y están sujetos a actualizaciones por parte de los organizadores.

¿Cuál fue el mayor premio en la historia del Quini 6?

Al ser un juego cuyo premio depende de la recaudación, los montos que los miles de ganadores del Quini 6 a lo largo de la historia se llevaron a sus casas variaron. El récord máximo sigue fresco: en julio de 2021, un cordobés de Villa María retiró de la agencia $362.830.402. El afortunado ganador, cuya identidad no se hizo pública por motivos de seguridad, había acertado los 6 números, que fueron el 05, 19, 11, 41, 16-25.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21:15 horas, y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación. Desde su creación en 1988, el Quini 6 es organizado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.

Quini 6 Sorteo Pesos
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