El uso de monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas, segways y otros Vehículos de Movilidad Personal (VMP) quedó regulado en Paraná luego de la aprobación de una nueva ordenanza por parte del Concejo Deliberante.
Monopatines eléctricos en Paraná: las multas podrán llegar a $683.400
El Concejo Deliberante de Paraná aprobó una ordenanza que regula el uso de monopatines eléctricos y otros Vehículos de Movilidad Personal.
Uno de los principales aspectos de la normativa es el régimen de multas, que irá de 100 a 300 Unidades Fijas (UF). Tomando como referencia un valor de $2.278 por UF, las sanciones actualmente representan entre $227.800 y $683.400.
Entre las infracciones que podrán ser castigadas se encuentran circular sin registrar el vehículo, no contar con seguro obligatorio, conducir sin casco o carecer de los elementos de seguridad exigidos. También serán sancionadas otras conductas prohibidas por la ordenanza.
Seis meses de gracia en Paraná
Las multas no comenzarán a aplicarse de manera inmediata. La normativa establece un período de gracia de seis meses desde su entrada en vigencia, destinado a que los usuarios puedan registrar sus vehículos y adaptarlos a las nuevas exigencias.
Además, el Municipio tendrá hasta 60 días para reglamentar la ordenanza y definir cuestiones como las categorías de VMP y las edades habilitadas para conducirlos, que en ningún caso podrán ser inferiores a los 16 años.
Qué deberán cumplir
Para circular, los monopatines deberán contar con frenos eficaces, luces delanteras y traseras, dispositivo sonoro y seguro de responsabilidad civil. Los conductores deberán utilizar casco homologado y elementos reflectivos.
Los VMP deberán circular por ciclovías o bicisendas cuando estén disponibles. Si no existen, deberán desplazarse por el margen derecho de la calzada. Quedará prohibido utilizarlos en veredas, sectores peatonales, plazas y parques, así como transportar pasajeros, animales o cargas.
También estará prohibido conducir utilizando celulares o auriculares y hacerlo bajo los efectos del alcohol o las drogas.
La ordenanza también crea un Registro Municipal de Vehículos de Movilidad Personal, cuya inscripción será obligatoria y gratuita.