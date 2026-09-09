Banfield se impuso ante Riestra en los penales y es semifinalista de la Copa Argentina

Luego del empate 1-1, Banfield se impuso desde los doce pasos ante el Malevo y está entre los mejores cuatro del torneo

Banfield se impuso ante Riestra por penales (7-6) y es semifinalista de la Copa Argentina. Tras el 1-1 en los 90', el Taladro ganó desde los doce pasos tras la atajada de Diego "Ruso" Rodríguez a Carlos Quintana. El Malevo había golpeado primero con gol de Ángel Stringa pero el equipo del Sur lo igualó en el complemento con el tanto de Tomás Adoryán.