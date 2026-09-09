Banfield se impuso ante Riestra por penales (7-6) y es semifinalista de la Copa Argentina. Tras el 1-1 en los 90', el Taladro ganó desde los doce pasos tras la atajada de Diego "Ruso" Rodríguez a Carlos Quintana. El Malevo había golpeado primero con gol de Ángel Stringa pero el equipo del Sur lo igualó en el complemento con el tanto de Tomás Adoryán.
Banfield se impuso ante Riestra en los penales y es semifinalista de la Copa Argentina
Luego del empate 1-1, Banfield se impuso desde los doce pasos ante el Malevo y está entre los mejores cuatro del torneo
9 de septiembre 2026 · 21:24hs