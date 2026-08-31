Uno Entre Rios | Economia | Dólar oficial

Dólar oficial: ¿a cuánto cerró este lunes 31 de agosto?

El dólar oficial en el Banco Nación cerró la primera jornada de la semana y el último día del mes de agosto en los 1.530 pesos para la venta.

31 de agosto 2026 · 18:51hs
El dólar oficial cerró el último día del mes de agosto en los 1.530 pesos para la venta.

El dólar oficial cerró el último día del mes de agosto en los 1.530 pesos para la venta.

El dólar oficial en el Banco Nación cerró la primera jornada de la semana y el último día del mes de agosto en los 1.530 pesos, y en el transcurso del día bajó cinco pesos respecto de la apertura.

LEER MÁS: El dólar mayorista bajó a 1.489 pesos y se alejó de los 1.500 pesos por la intervención oficial

El comportamiento del dólar oficial

La divisa estadounidense perdió un 0,34% en el cierre del día respecto a su apertura y cerró la primera cotización de la semana en los 1.480 pesos para la compra y en los 1.530 pesos para la venta.

Daminato, 140 años acompañando la historia y las transformaciones de Rosario.

Daminato, 140 años acompañando la historia y las transformaciones de Rosario

El Gobierno volvió a postergar los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles.

El Gobierno volvió a postergar los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles

En tanto que el dólar blue lo hizo en 1.535 pesos para la compra y a 1.555 pesos para la venta.

En cuanto al dólar MEP, este finalizó la jornada financiera en los 1.529,50 pesos para la compra y en los 1.538,80 pesos. También perdió ya que la baja fue un 0,35%.

Otra de las variantes que cotiza es el denominado dólar Contado con liquidación. El mismo, para la compra finalizó el día en los 1.596,70 pesos, mientras que para la venta lo hizo en los 1.598,30 pesos, perdiendo en este caso, también el 0,35%.

Por último, el dólar tarjeta también cayó. La baja fue del 0,33% y cerró el lunes en los 1.989 pesos.

Dólar oficial lunes Agosto Banco Nación
Noticias relacionadas
la escasez de repuestos reconfigura el juego de las aseguradoras con los autos chinos

La escasez de repuestos reconfigura el juego de las aseguradoras con los autos chinos

ARCA amplió la factura electrónica obligatoria a nuevos contribuyentes. El cronograma comenzará en noviembre y tendrá una segunda etapa en marzo de 2027.

ARCA amplió la factura electrónica obligatoria a nuevos contribuyentes

Las exportaciones argentinas a la Unión Europea crecen casi un 20%.

Las exportaciones argentinas a la Unión Europea crecen casi un 20% por impulso del acuerdo comercial

Reflexiones: ¿Vamos bien, pero estamos mal?

Reflexiones: ¿Vamos bien, pero estamos mal?

Ver comentarios

Lo último

Donald Trump no descartó revisar la postura de Estados Unidos sobre Malvinas

Donald Trump no descartó revisar la postura de Estados Unidos sobre Malvinas

La mamá de Messi tras el retiro de la Selección: Sigo llorando, pero lo importante es que él sea feliz

La mamá de Messi tras el retiro de la Selección: "Sigo llorando, pero lo importante es que él sea feliz"

Dólar oficial: ¿a cuánto cerró este lunes 31 de agosto?

Dólar oficial: ¿a cuánto cerró este lunes 31 de agosto?

Ultimo Momento
Donald Trump no descartó revisar la postura de Estados Unidos sobre Malvinas

Donald Trump no descartó revisar la postura de Estados Unidos sobre Malvinas

La mamá de Messi tras el retiro de la Selección: Sigo llorando, pero lo importante es que él sea feliz

La mamá de Messi tras el retiro de la Selección: "Sigo llorando, pero lo importante es que él sea feliz"

Dólar oficial: ¿a cuánto cerró este lunes 31 de agosto?

Dólar oficial: ¿a cuánto cerró este lunes 31 de agosto?

El Torneo Nacional de Mayores finalizó con éxito en Concordia

El Torneo Nacional de Mayores finalizó con éxito en Concordia

La Paz tendrá su primer torneo de pesca adaptada

La Paz tendrá su primer torneo de pesca adaptada

Policiales
Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ovación
Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

La mamá de Messi tras el retiro de la Selección: Sigo llorando, pero lo importante es que él sea feliz

La mamá de Messi tras el retiro de la Selección: "Sigo llorando, pero lo importante es que él sea feliz"

Un ex Patronato está en la mira de River Plate para reforzar la defensa

Un ex Patronato está en la mira de River Plate para reforzar la defensa

La Paz tendrá su primer torneo de pesca adaptada

La Paz tendrá su primer torneo de pesca adaptada

La provincia
La Provincia realizó el segundo Encuentro de la Red de Problemáticas de Consumo

La Provincia realizó el segundo Encuentro de la Red de Problemáticas de Consumo

El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

Entre Ríos avanza con el fin de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos avanza con el fin de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos: abren una nueva convocatoria del Registro de Artesanas y Artesanos

Entre Ríos: abren una nueva convocatoria del Registro de Artesanas y Artesanos

El Municipio de Paraná publicó el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas

El Municipio de Paraná publicó el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas

Dejanos tu comentario