El dólar oficial en el Banco Nación cerró la primera jornada de la semana y el último día del mes de agosto en los 1.530 pesos, y en el transcurso del día bajó cinco pesos respecto de la apertura.
Dólar oficial: ¿a cuánto cerró este lunes 31 de agosto?
El dólar oficial en el Banco Nación cerró la primera jornada de la semana y el último día del mes de agosto en los 1.530 pesos para la venta.
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El comportamiento del dólar oficial
La divisa estadounidense perdió un 0,34% en el cierre del día respecto a su apertura y cerró la primera cotización de la semana en los 1.480 pesos para la compra y en los 1.530 pesos para la venta.
En tanto que el dólar blue lo hizo en 1.535 pesos para la compra y a 1.555 pesos para la venta.
En cuanto al dólar MEP, este finalizó la jornada financiera en los 1.529,50 pesos para la compra y en los 1.538,80 pesos. También perdió ya que la baja fue un 0,35%.
Otra de las variantes que cotiza es el denominado dólar Contado con liquidación. El mismo, para la compra finalizó el día en los 1.596,70 pesos, mientras que para la venta lo hizo en los 1.598,30 pesos, perdiendo en este caso, también el 0,35%.
Por último, el dólar tarjeta también cayó. La baja fue del 0,33% y cerró el lunes en los 1.989 pesos.