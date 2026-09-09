Uno Entre Rios | Ovación | Valentín Barco

Valentín Barco convirtió su primer gol con la camiseta del Chelsea

Valentín Barco anotó en la victoria 6-3 de su equipo ante el Leeds United por la Copa de la Liga de Inglaterra.

9 de septiembre 2026 · 21:05hs
Valentín Barco empezó siendo silbado y terminó aplaudido.

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Chelsea le ganó 6 a 3 al Leeds United por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Valentín Barco marcó el quinto tanto para su nuevo equipo, al cual llegó tras el Mundial. Su estreno en las redes se dio a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando el partido iba 4 a 3.

Gracias al gol del Colo Barco, en un momento en el que las papas quemaban, el Chelsea pudo respirar tranquilo e ir en búsqueda del sexto. La jugada para el tanto del argentino se gestó por la derecha, con una buena subida de Roger. Tras tirar el centro y pasarse el arquero rival, el ex Boca no dudó y sacó un zurdazo rasante sobre el palo derecho.

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El mediocampista logró el primero con la camiseta blue en un momento especial. Es que, a raíz de sus burlas en el partido ante Inglaterra en el Mundial, muchos hinchas no lo perdonaron y lo habían chiflado en sus primeras presentaciones. En ese sentido, el argentino festejó de cara a la gente y las cosas, por ahora, parecieran haberse calmado.

Chelsea ganó un partidazo

En un encuentro de alto vértigo, el Leeds se había puesto en ventaja 2 a 0 con goles de Tarik Muharemovic y Brenden Aaronson, a los 23 del primer tiempo y a los 3 del segundo, respectivamente. Luego, Cole Palmer de penal anotó el descuento, a los 8 del complemento, y pegadito, a los 10, se encontró con el segundo tanto personal que significó el empate.

En un lapso de buen fútbol, el Chelsea se adelantaría en el marcador a los 15 minutos de la mano de Pedro Neto. Y acto seguido, a los 20, Danny Welbeck ampliaba la ventaja a 4 a 2. El último gol para el Leeds llegaría a los 30 del complemento gracias a Dominic Calvert-Lewin. Cuatro minutos más tarde llegaría el mencionado gol de Barco y, por último, aparecería nuevamente Welbeck, a los 49, para las cifras definitivas.

Valentín Barco Chelsea Copa de la Liga Leeds United
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