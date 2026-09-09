La víctima fue identificada como Camila Ruth Castro. Su novio, Elías Barrionuevo, de 19 años, está acusado de dispararle durante una discusión. El padre de la joven también fue baleado cuando intentó defenderla.

Un femicidio conmociona a la localidad bonaerense de Ituzaingó. Camila Ruth Castro, de 18 años, murió luego de recibir un disparo en el cuello durante una discusión con su novio, Elías Barrionuevo, de 19. El joven escapó de la vivienda después de herir también al padre de la víctima y permanece prófugo, mientras la Justicia ordenó su captura.

El hecho ocurrió el martes por la noche en una vivienda ubicada en la calle Almagro al 2500, casi esquina Peredo, en el barrio San Alberto. Según la reconstrucción inicial de los investigadores, Barrionuevo llegó al domicilio donde Camila vivía junto a su familia y, tras una discusión, habría sacado un arma de fuego y disparado contra la joven.

Uno de los proyectiles impactó en el cuello de Camila. La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital del Bicentenario, pero los médicos no pudieron salvarla y confirmaron su muerte poco después de su ingreso. Su padre, Jorge Castro, también fue llevado al mismo centro de salud luego de intervenir en el ataque.

El padre intentó defender a su hija

De acuerdo con los primeros datos conocidos de la investigación, Jorge Castro advirtió lo que estaba sucediendo e intentó enfrentarse al agresor para proteger a su hija. Barrionuevo le disparó y lo hirió en ambas piernas.

A pesar de las heridas, el hombre logró quitarle el arma al joven y arrojarla al techo de la vivienda. Ese momento habría sido aprovechado por el acusado para escapar del lugar. El padre de Camila permanecía internado luego del ataque.

Femicidio en Ituzaingó: mató a su novia de 18 años y está prófugo.

La secuencia quedó registrada, al menos parcialmente, por cámaras de seguridad de la zona. En una de las imágenes difundidas se observa al joven escapando de la escena luego del crimen. Ese material ya se encuentra en poder de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de Morón, que interviene en la investigación.

Buscan al acusado

Barrionuevo permanece prófugo y tiene una orden de captura. La Policía desplegó distintos operativos para intentar localizarlo y determinar hacia dónde escapó después del ataque. El joven residiría habitualmente en la localidad bonaerense de Merlo.

La familia del acusado, por su parte, manifestó su intención de que el joven se entregue a las autoridades. Mientras continúa la búsqueda, los investigadores intentan reconstruir con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron la discusión.

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Di Sciascio, titular de la UFI N° 11 de Morón. Entre las medidas previstas se encuentran las pericias sobre la escena del crimen, el análisis del arma y la recopilación de testimonios de familiares y vecinos. También se busca establecer si existían antecedentes de violencia, amenazas o denuncias relacionadas con la pareja.

Camila tenía 18 años y soñaba con ser modelo

Mientras avanza la investigación, también se conocieron aspectos de la vida de la joven asesinada. Camila tenía 18 años, había retomado sus estudios y tenía un emprendimiento de venta de indumentaria femenina que promocionaba a través de las redes sociales. Además, soñaba con convertirse en modelo y había comenzado a participar de castings.

Su abuela, Mónica, habló con medios de Buenos Aires y describió la relación que mantenía con Barrionuevo como conflictiva. Según su relato, las discusiones entre ambos eran frecuentes y Camila solía llegar a su casa enojada por los problemas con su pareja.

La mujer también sostuvo que el padre de Camila desaprobaba la relación porque veía que su hija no estaba bien. Al referirse al joven, lo describió como una persona “muy tóxica” y señaló que, según lo que podía observar, ejercía un fuerte control sobre la vida de la joven. De todos modos, aclaró que nunca supo si había existido violencia física previa, ya que Camila nunca le contó una situación de ese tipo.

Ahora, la investigación deberá determinar si existieron episodios anteriores de violencia de género y si hubo señales que pudieran haber advertido sobre el desenlace. Mientras tanto, la búsqueda de Barrionuevo continúa y la familia de Camila espera que el acusado sea localizado y quede a disposición de la Justicia.