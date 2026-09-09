Uno Entre Rios | La Provincia | Pruebas Aprender

Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán el 17 y 18 de noviembre

Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán el 17 y 18 de noviembre, fueron reprogramadas debido a la coincidencia de fechas con la visita del Papa León XIV.

9 de septiembre 2026 · 19:16hs
Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán el 17 y 18 de noviembre.

Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán el 17 y 18 de noviembre.

En el marco de la Resolución CFE Nº 515/26, correspondiente al Plan Plurianual de Evaluación Educativa 2026-2030, las pruebas Aprender Censal de 3° grado 2026 se realizará los días 17 y 18 de noviembre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Pruebas Aprender: alumnos de primaria alcanzaron los mejores resultados en Lengua de la última década

Sobre los pruebas Aprender

La instancia estará destinada a estudiantes de tercer grado de nivel primario y alcanzará a la totalidad de las escuelas primarias de la jurisdicción. La evaluación estará focalizada en los conocimientos y habilidades vinculados a Lengua y Matemática.

Cómo será el uso en Paraná.

Monopatines eléctricos en Paraná: las multas podrán llegar a $683.400

Frigerio y Bomberos Voluntarios acordaron una agenda para fortalecer la respuesta ante contingencias.

Frigerio y Bomberos Voluntarios acordaron una agenda para fortalecer la respuesta ante contingencias

Actualmente, la Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa del Consejo General de Educación (CGE) trabaja en la logística del operativo y mantiene comunicación con las Direcciones Departamentales de Escuelas, supervisores y equipos directivos para coordinar las acciones correspondientes.

Los operativos censales constituyen una herramienta fundamental del Sistema de Evaluación Nacional, ya que permiten generar evidencia diagnóstica sobre los aprendizajes y las condiciones en las que se enseña y aprende.

Esta información contribuye a fortalecer la reflexión pedagógica y la toma de decisiones orientadas a garantizar el derecho a la educación y la equidad educativa.

Pruebas Aprender Papa León XIV
Noticias relacionadas
El Concejo Deliberante de Paraná sancionó herramienta de respaldo municipal a personas que, teniendo capacidad de pago, no tienen reunen rquisitos para alquilar. El autor, Maximiliano Gómez Tutau explicó la modalidad de la herramienta. 

Régimen Garantía Paraná: el fondo municipal para facilitar alquileres a trabajadores sin garantías tradicionales

Bomberos Voluntarios de Entre Ríos presentaron una nota dirigida al gobernador donde reclaman el pago de fondos adeudados desde enero.

Bomberos Voluntarios reclaman fondos adeudados al gobierno de Entre Ríos

Miércoles y jueves templados, pero el viernes llegarían lluvias a la provincia.

Miércoles y jueves templados, pero el viernes llegarían lluvias a la provincia

julio alegre: el artesano del barro que le entrego ladrillos al papa y hoy pelea por recuperar su salud

Julio Alegre: el artesano del barro que le entregó ladrillos al Papa y hoy pelea por recuperar su salud

Ver comentarios

Lo último

Tomás de Rocamora conoce a sus rivales para la Liga Femenina

Tomás de Rocamora conoce a sus rivales para la Liga Femenina

Monopatines eléctricos en Paraná: las multas podrán llegar a $683.400

Monopatines eléctricos en Paraná: las multas podrán llegar a $683.400

Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán el 17 y 18 de noviembre

Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán el 17 y 18 de noviembre

Ultimo Momento
Tomás de Rocamora conoce a sus rivales para la Liga Femenina

Tomás de Rocamora conoce a sus rivales para la Liga Femenina

Monopatines eléctricos en Paraná: las multas podrán llegar a $683.400

Monopatines eléctricos en Paraná: las multas podrán llegar a $683.400

Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán el 17 y 18 de noviembre

Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán el 17 y 18 de noviembre

Femicidio en Ituzaingó: mató a su novia de 18 años y está prófugo

Femicidio en Ituzaingó: mató a su novia de 18 años y está prófugo

Un exinvestigador de OpenAI advirtió que la inteligencia artificial podría matar a humanos esta década

Un exinvestigador de OpenAI advirtió que la inteligencia artificial podría matar a humanos esta década

Policiales
Femicidio en Ituzaingó: mató a su novia de 18 años y está prófugo

Femicidio en Ituzaingó: mató a su novia de 18 años y está prófugo

Conmoción en Concepción del Uruguay por la muerte de un perro atropellado por un camión recolector

Conmoción en Concepción del Uruguay por la muerte de un perro atropellado por un camión recolector

Tiroteo en inmediaciones del CAE: hubo 12 allanamientos y seis detenidos

Tiroteo en inmediaciones del CAE: hubo 12 allanamientos y seis detenidos

Huelga de hambre en la UP9: unos 130 internos reclaman por comida y colchones

Huelga de hambre en la UP9: unos 130 internos reclaman por comida y colchones

Paraná: murió uno de los ancianos rescatados de las llamas

Paraná: murió uno de los ancianos rescatados de las llamas

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Monopatines eléctricos en Paraná: las multas podrán llegar a $683.400

Monopatines eléctricos en Paraná: las multas podrán llegar a $683.400

Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán el 17 y 18 de noviembre

Las pruebas Aprender de 3° grado se realizarán el 17 y 18 de noviembre

Frigerio y Bomberos Voluntarios acordaron una agenda para fortalecer la respuesta ante contingencias

Frigerio y Bomberos Voluntarios acordaron una agenda para fortalecer la respuesta ante contingencias

Régimen Garantía Paraná: el fondo municipal para facilitar alquileres a trabajadores sin garantías tradicionales

Régimen Garantía Paraná: el fondo municipal para facilitar alquileres a trabajadores sin garantías tradicionales

Bomberos Voluntarios reclaman fondos adeudados al gobierno de Entre Ríos

Bomberos Voluntarios reclaman fondos adeudados al gobierno de Entre Ríos

Dejanos tu comentario