Cotapa, una historia de trabajo y recuperación colectiva

Tras cuatro años de trabajo, Cotapa avanza en la recuperación de su planta y apuesta a crecer con sus trabajadores al frente de la empresa.

La Cooperativa de Trabajo Cotapa en manos de sus trabajadores gerrencia su planta industrial y sus bocas de expendio en Paraná. En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), su presidente, Carlos Strada, repasó el proceso iniciado hace más de cuatro años y los desafíos que afronta la cooperativa.

El camino comenzó en 2022, cuando los trabajadores lograron la matrícula y, en enero de ese año, obtuvieron la aprobación de un plan de negocios para comenzar a funcionar como cooperativa.

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Carlos Strada, actual presidente de la Cooperativa Cotapa, forma parte de la empresa desde 2002. Durante 24 años pasó por distintas áreas y llegó a desempeñarse como gerente comercial. Hoy, desde la conducción, enfrenta el desafío de consolidar una nueva etapa para una marca histórica de Entre Ríos.

“Comenzamos esto en 2022. En ese año nosotros logramos matrícula, nos aprobaron un plan de negocio y empezamos a trabajar como cooperativa. El camino no ha sido fácil”, explicó.

Durante 2025 presentaron dos propuestas para adquirir los bienes de Cotapa. La primera contemplaba un plazo de ocho años para afrontar el pago, mientras que la segunda redujo ese período a cuatro años. Finalmente, los acreedores aceptaron la propuesta, el primer pago, de 400 millones de pesos, ya fue realizado. Ahora la cooperativa debe afrontar 48 cuotas de alrededor de 20 millones de pesos, más los intereses correspondientes.

La experiencia como motor de la recuperación

Para Strada, uno de los factores fundamentales para sostener la empresa fue que los trabajadores permanecieron unidos y evitaron que la estructura se desarmara. “Hay gente que tiene 40 años ahí dentro. Hubo máquinas que estaban paradas y muchas cosas que no funcionaban, y las pudieron hacer andar gracias a la experiencia que tenían”, destacó.

Actualmente, la cooperativa cuenta con 45 asociados: 40 trabajan activamente y cinco son jubilados que continúan como socios. A ellos se suman unas 30 personas vinculadas a otra cooperativa, a partir de acuerdos intercooperativos.

El proceso también demandó incorporar profesionales externos para distintas áreas, entre ellas contabilidad, asesoramiento legal, alimentos y comunicación.

Strada explicó que los primeros excedentes no fueron distribuidos entre los asociados, sino re-invertidos en la fábrica. Esa decisión permitió realizar inversiones y reunir parte del dinero necesario para afrontar la adquisición. "Gracias a eso logramos pagar esos 400 millones”, señaló Strada.

El desafío de recuperar el mercado

La estrategia comercial de la cooperativa tiene uno de sus principales pilares en la venta directa al consumidor. Actualmente cuenta con cuatro locales en Paraná y próximamente abrirá uno nuevo en Perú 138, en el Mercado Este. El objetivo es reducir intermediarios y ofrecer precios competitivos, especialmente en productos como leche y quesos.

“El secreto es ir directamente al consumidor. Al eliminar intermediarios tenés la posibilidad de ir más barato”, explicó Strada.

Cotapa, también comenzó a recuperar su presencia en supermercados y autoservicios, aunque por el momento no apunta a las grandes cadenas nacionales. Según explicó, todavía deben consolidar los volúmenes de producción y contar con mayor respaldo financiero para afrontar los plazos de pago.

La incorporación de una línea de Tetra Pak también permitió ampliar el alcance territorial de la empresa. Con la producción de leche larga vida, la cooperativa llegó a comercializar sus productos en hasta 14 provincias.

El objetivo de quienes integran la cooperativa no es solamente sostener la planta, sino recuperar el lugar que Cotapa supo ocupar dentro de la industria láctea. "Queremos ponerla de vuelta en el mercado, volver a que la empresa sea grande de nuevo”, sostuvo Strada.

Para alcanzar esa meta, considera fundamental mantener un objetivo común entre los asociados. Las diferencias, reconoce, existen, pero deben resolverse mediante el diálogo y el consenso. "Es como en una familia”, afirmó.

En ese camino, también destacó el papel de los consumidores. Para que el proceso cooperativo pueda sostenerse, entiende que la producción debe encontrar su lugar en las góndolas. “Podemos hacer todo el esfuerzo, podemos producir todo, pero si no hay alguien que lo compra, el círculo no cierra”, remarcó.

Strada reconoció que Cotapa atravesó períodos en los que la calidad de sus productos no fue la esperada. Sin embargo, aseguró que desde que los trabajadores asumieron la conducción pusieron especial atención en recuperar la confianza de los consumidores.

“Tratamos de tener en la calle el mejor producto posible. Creo que no tenemos que envidiarle nada en cuanto a calidad a las primeras marcas”, afirmó.

Con la aprobación judicial de la propuesta, la cooperativa inicia ahora una etapa decisiva: cumplir con el esquema de pago, sostener la producción y seguir reconstruyendo una empresa que los trabajadores buscaron preservar para que Cotapa vuelva a ocupar un lugar central en la industria láctea entrerriana.