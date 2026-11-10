La muerte de un yaguareté atropellado en Corrientes reavivó la preocupación por la conservación de la especie. En Argentina quedan unos 250 ejemplares.

Yaguaretés en Argentina: la muerte de Angujá expone los desafíos para conservar la especie.

La muerte de Angujá, un yaguareté de dos años y medio atropellado en la ruta provincial 6 de Corrientes, generó conmoción entre las organizaciones ambientalistas y volvió a poner en debate los desafíos que enfrenta la conservación de esta especie en Argentina.

El animal era hijo de Saso y Coli, dos de los primeros ejemplares liberados en 2021 como parte del programa de reintroducción desarrollado en los Esteros del Iberá. Su nacimiento en libertad representaba uno de los resultados más importantes del proyecto de restauración ecológica, destinado a recuperar una especie que había desaparecido de la región durante décadas.

Sin embargo, el atropellamiento que terminó con su vida expuso una de las principales amenazas para los yaguaretés: la expansión de sus territorios hacia zonas atravesadas por rutas y caminos donde no siempre existen medidas adecuadas para proteger a la fauna silvestre.

Pese a este episodio, los programas de conservación impulsados por la Fundación Rewilding Argentina, la Red Yaguareté, la Fundación Vida Silvestre y la Administración de Parques Nacionales muestran avances en distintas regiones del país.

Actualmente, se estima que alrededor de 250 yaguaretés habitan el territorio argentino, aunque su distribución es desigual y algunas poblaciones permanecen en una situación extremadamente vulnerable.

Esteros del Iberá: una recuperación histórica

Los Esteros del Iberá, en Corrientes, se convirtieron en uno de los principales escenarios de recuperación del yaguareté en Sudamérica.

Después de más de 70 años de extinción local, el programa de reintroducción desarrollado en la Isla San Alonso por Rewilding Argentina, junto con Parques Nacionales y el Gobierno provincial, permitió restablecer una población reproductiva.

Las estimaciones difundidas por las organizaciones conservacionistas indican que actualmente existen entre 35 y 40 ejemplares en libertad en esta región.

Uno de los resultados más significativos es que más de la mitad de los animales que habitan el Iberá nacieron en estado silvestre, una señal de que la población comenzó a reproducirse de manera autónoma.

La muerte de Angujá, sin embargo, puso de manifiesto los riesgos asociados con la expansión territorial de los ejemplares jóvenes.

Cuando abandonan las áreas donde nacieron para establecer nuevos territorios, los yaguaretés pueden atravesar rutas con circulación vehicular, aumentando las posibilidades de atropellamientos.

Por ese motivo, las organizaciones ambientalistas insisten en la necesidad de incorporar infraestructura vial que permita compatibilizar el tránsito con la protección de la fauna.

Gran Chaco: una población en situación crítica

El Gran Chaco argentino presenta uno de los escenarios más delicados para la supervivencia del yaguareté.

La pérdida de ambientes naturales como consecuencia del desmonte, la fragmentación de los bosques y la caza furtiva redujeron considerablemente la presencia de la especie.

Las estimaciones disponibles indican que quedan menos de 20 ejemplares en esta extensa región, lo que convierte a su recuperación en una prioridad para los programas de conservación.

En el Parque Nacional El Impenetrable, ubicado en Chaco, se desarrollan iniciativas destinadas a fortalecer la población mediante la reproducción y liberación de nuevos individuos.

Entre los avances se destaca el trabajo realizado con Qaramta, un macho silvestre que participó en programas reproductivos con hembras provenientes de cautiverio, como Tania y Nalá.

Estas experiencias permitieron incorporar nuevos ejemplares y generar expectativas sobre la recuperación de la especie en una región donde su presencia se encuentra seriamente amenazada.

El monitoreo mediante collares satelitales también permitió conocer los desplazamientos de los animales, identificar sus territorios y establecer estrategias de protección.

No obstante, la caza ilegal y la falta de corredores biológicos continúan siendo obstáculos importantes para garantizar la supervivencia de la población chaqueña.

Selva Misionera y Yungas: los principales refugios

A diferencia de Corrientes y Chaco, donde se desarrollan programas activos de reintroducción, la Selva Misionera y las Yungas conservan poblaciones nativas de yaguaretés.

En Misiones, el denominado Corredor Verde constituye uno de los principales refugios naturales de la especie.

Las estimaciones mencionadas en los relevamientos de conservación ubican su población entre 70 y 90 individuos.

Los monitoreos realizados por organismos ambientales muestran una relativa estabilidad, aunque persisten amenazas relacionadas con los atropellamientos, la caza furtiva y la fragmentación del hábitat.

Las rutas que atraviesan sectores de selva, especialmente aquellas cercanas a áreas protegidas, representan un riesgo permanente para los animales que se desplazan entre distintos territorios.

Por su parte, las Yungas de Salta y Jujuy albergan una de las poblaciones más importantes del país, con una estimación de entre 120 y 150 ejemplares.

Esta región conserva grandes extensiones de vegetación continua, una condición fundamental para una especie que necesita amplios territorios para alimentarse, reproducirse y mantener el intercambio genético entre poblaciones.

La preservación de estos ambientes resulta decisiva para asegurar la supervivencia del yaguareté a largo plazo.

Los tres desafíos para proteger al yaguareté

La recuperación de la especie en Argentina combina resultados alentadores con amenazas que todavía comprometen su futuro.

La muerte de Angujá volvió a demostrar que los programas de reproducción y reintroducción necesitan estar acompañados por políticas de protección territorial.

Uno de los principales desafíos es mejorar la infraestructura vial en las zonas donde habitan y circulan estos animales.

Entre las medidas propuestas se encuentran la construcción de pasos de fauna elevados o subterráneos, la instalación de radares de velocidad y la aplicación de controles más estrictos en rutas cercanas a parques nacionales.

Estas intervenciones permitirían reducir los atropellamientos y facilitar el desplazamiento seguro de los ejemplares entre distintos ambientes naturales.

Otro aspecto central es combatir la caza furtiva mediante controles efectivos y la aplicación de sanciones penales previstas por la legislación.

Las organizaciones conservacionistas consideran que la persecución judicial de quienes matan ejemplares de especies protegidas constituye una herramienta indispensable para desalentar estas prácticas.

Finalmente, el monitoreo mediante tecnología satelital aparece como una estrategia fundamental para conocer los movimientos de los yaguaretés y anticipar situaciones de riesgo.

Los collares de seguimiento permiten identificar desplazamientos hacia zonas pobladas, rutas o establecimientos productivos y facilitan la intervención de los equipos de conservación.

Una especie emblemática que busca recuperar su territorio

El yaguareté, declarado Monumento Natural Nacional, es el felino más grande de América y cumple un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas donde habita.

Como depredador superior, contribuye a regular las poblaciones de otras especies y constituye un indicador de la salud ambiental de los bosques y selvas.

Su recuperación en los Esteros del Iberá demuestra que los proyectos de restauración ecológica pueden revertir procesos históricos de desaparición de fauna.

Sin embargo, la situación crítica del Gran Chaco y las amenazas persistentes en Misiones y las Yungas muestran que todavía queda un largo camino por recorrer.

La muerte de Angujá representa una pérdida para el programa de reintroducción, pero también refuerza la necesidad de proteger los territorios que los yaguaretés comienzan a recuperar.

El desafío será garantizar que el crecimiento de las poblaciones esté acompañado por condiciones que permitan a los animales desplazarse, reproducirse y sobrevivir en libertad.