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El FORUM del FICER convoca a productores y directores de la región

La propuesta se desarrollará del martes 24 al jueves 26 de noviembre, en el marco de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER)

10 de noviembre 2026 · 15:13hs
El FORUM del FICER convoca a productores y directores de la región

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) abrió la convocatoria para que productores, directores y trabajadores del sector audiovisual se acrediten y participen del FORUM, el espacio de industria que reúne a referentes del cine del centro y litoral argentino. La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de noviembre.

Hasta el 18 de noviembre se podrá acceder a las acreditaciones del FORUM del FICER

La actividad tendrá lugar durante tres jornadas, desde el martes 24 hasta el jueves 26 de noviembre, en Paraná. La propuesta busca generar encuentros, intercambiar experiencias y promover nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos audiovisuales de la región.

Quienes obtengan la acreditación podrán participar de charlas, debates y conferencias, además de acceder a espacios de networking y reuniones de intercambio con representantes de la industria audiovisual. Estos encuentros estarán sujetos a disponibilidad para quienes presenten proyectos.

El FORUM también será escenario del Foro de Coproducción Regional, una instancia pensada para conectar a realizadores y productores, fortalecer vínculos y abrir posibilidades de colaboración entre distintos actores del sector. Durante las jornadas se buscará impulsar el trabajo conjunto y acompañar el crecimiento de la producción cinematográfica regional.

La inscripción se realiza a través del formulario disponible en línea: acceder al formulario de acreditación.

La octava edición del FICER se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026 y es organizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.

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FICER productores directores
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