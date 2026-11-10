Proyectarán una película sobre la vida de Fiódor Dostoyevsky

La Biblioteca Popular del Paraná brindará una función especial de “26 días de la vida de Dostoyevsky”, un film biográfico de 1981 con entrada gratuita

En el marco de un nuevo aniversario del nacimiento de Fiódor Dostoyevsky, la Casa de Rusia en Paraná y la Biblioteca Popular del Paraná organizarán una proyección especial de 26 días de la vida de Dostoyevsky. La cita será este viernes 13 de noviembre, a las 20.30, en la sede de la institución, ubicada en calle Buenos Aires 256. La entrada será libre y gratuita.

La propuesta invita a acercarse a la vida y la obra de uno de los escritores más importantes de la literatura rusa y universal. Nacido el 11 de noviembre de 1821, Dostoyevsky dejó una producción literaria que atravesó generaciones y se convirtió en una referencia fundamental para la narrativa moderna.

La película, estrenada en 1981, fue dirigida por el cineasta soviético Alexandr Zarkhi y está protagonizada por Anatoli Solonitsyn y Yevguenia Simonova. El relato se basa en un episodio real de la vida del escritor, vinculado con la creación de una de sus novelas más conocidas: El jugador.

La historia transcurre en 1866, cuando Dostoyevsky, atravesado por dificultades económicas y deudas, firma un contrato con un editor que le impone un plazo de apenas 26 días para terminar una novela. Bajo esa presión, el escritor deberá enfrentar una carrera contra el tiempo que marcará tanto su vida personal como su trabajo literario.

A través de esta proyección, las instituciones organizadoras proponen compartir una experiencia cinematográfica que permite conocer otra faceta del autor, acercando al público a las circunstancias personales y creativas que rodearon una parte de su trayectoria.