El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos (AURA) inaugurará este viernes 13 de noviembre una nueva exposición. Se trata de Volver a Tejernos, una propuesta artística de Diana Campos y Berenice Canet, dos artistas oriundas de Victoria, que invitan al público a explorar los vínculos entre el arte, la memoria y las experiencias compartidas. La apertura será a las 20, en la sede ubicada en Alameda de la Federación 557, en Paraná, con entrada libre y gratuita. La actividad cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
AURA inaugura "Volver a Tejernos", una exposición de artistas de Victoria
La muestra de Diana Campos y Berenice Canet abrirá este viernes 13 de noviembre, a las 20, en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos
"Volver a Tejernos": el arte textil como espacio de memoria y reconstrucción llega a AURA
La exposición propone una instalación artística e interactiva que busca generar un espacio de encuentro, reflexión y reparación. A través del arte textil, las creadoras construyen un recorrido que invita a detenerse, mirar hacia el pasado y reconocer las huellas que dejan las experiencias personales y colectivas. En este universo, destejer no representa una destrucción, sino una manera de revisar lo vivido, mientras que volver a tejer se presenta como un gesto de resiliencia y reconstrucción compartida.
Uno de los aspectos centrales de la obra es la utilización de prendas que pertenecieron a personas reales. Esos materiales, cargados de historias y recuerdos, dejan de ser simples elementos textiles para transformarse en portadores de emociones, tiempos vividos y gestos de cuidado. De esta manera, la lana y las prendas adquieren un nuevo significado y se convierten en un lenguaje capaz de transmitir aquello que muchas veces las palabras no alcanzan a expresar.
Volver a Tejernos es el tercer proyecto seleccionado para integrar la programación 2026 de AURA, a partir de una convocatoria pública. La elección estuvo a cargo de un jurado integrado por Mauge Suárez, Ekaterina Gelroth y Alberto Bonus, que definió las propuestas sin establecer un orden de mérito.
Durante este año, el espacio ya recibió otras dos iniciativas: Refugio para la ausencia y el deseo, del Colectivo Refugio Mutante, integrado por Elena Salomón, Walter Musich y Paola Chiappella, de Paraná; y Refugio, un proyecto individual del artista Diego Abu Arab, de Gualeguaychú. Además de las exposiciones, se desarrollaron talleres, ferias y visitas guiadas para ampliar el encuentro entre artistas y comunidad.
AURA es el primer Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos. Creado durante la actual gestión de la Secretaría de Cultura provincial, funciona como un espacio abierto a la comunidad y a los artistas entrerrianos, con una perspectiva federal que busca acompañar la producción, circulación y difusión del arte contemporáneo en toda la provincia.