AURA inaugura "Volver a Tejernos", una exposición de artistas de Victoria

La muestra de Diana Campos y Berenice Canet abrirá este viernes 13 de noviembre, a las 20, en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos (AURA) inaugurará este viernes 13 de noviembre una nueva exposición. Se trata de Volver a Tejernos, una propuesta artística de Diana Campos y Berenice Canet, dos artistas oriundas de Victoria, que invitan al público a explorar los vínculos entre el arte, la memoria y las experiencias compartidas. La apertura será a las 20, en la sede ubicada en Alameda de la Federación 557, en Paraná, con entrada libre y gratuita. La actividad cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La exposición propone una instalación artística e interactiva que busca generar un espacio de encuentro, reflexión y reparación. A través del arte textil, las creadoras construyen un recorrido que invita a detenerse, mirar hacia el pasado y reconocer las huellas que dejan las experiencias personales y colectivas. En este universo, destejer no representa una destrucción, sino una manera de revisar lo vivido, mientras que volver a tejer se presenta como un gesto de resiliencia y reconstrucción compartida.

Uno de los aspectos centrales de la obra es la utilización de prendas que pertenecieron a personas reales. Esos materiales, cargados de historias y recuerdos, dejan de ser simples elementos textiles para transformarse en portadores de emociones, tiempos vividos y gestos de cuidado. De esta manera, la lana y las prendas adquieren un nuevo significado y se convierten en un lenguaje capaz de transmitir aquello que muchas veces las palabras no alcanzan a expresar.

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Volver a Tejernos es el tercer proyecto seleccionado para integrar la programación 2026 de AURA, a partir de una convocatoria pública. La elección estuvo a cargo de un jurado integrado por Mauge Suárez, Ekaterina Gelroth y Alberto Bonus, que definió las propuestas sin establecer un orden de mérito.

Durante este año, el espacio ya recibió otras dos iniciativas: Refugio para la ausencia y el deseo, del Colectivo Refugio Mutante, integrado por Elena Salomón, Walter Musich y Paola Chiappella, de Paraná; y Refugio, un proyecto individual del artista Diego Abu Arab, de Gualeguaychú. Además de las exposiciones, se desarrollaron talleres, ferias y visitas guiadas para ampliar el encuentro entre artistas y comunidad.

AURA es el primer Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos. Creado durante la actual gestión de la Secretaría de Cultura provincial, funciona como un espacio abierto a la comunidad y a los artistas entrerrianos, con una perspectiva federal que busca acompañar la producción, circulación y difusión del arte contemporáneo en toda la provincia.