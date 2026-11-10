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Victoria: el Superior Tribunal de Justicia celebró su reunión de acuerdo e integró a una nueva jueza

Vocales del STJ analizaron el funcionamiento de la justicia junto a referentes del fuero local y tomaron juramento a la Patricia Gabriela Sanabria

10 de noviembre 2026 · 14:19hs
Victoria: el Superior Tribunal de Justicia celebró su reunión de acuerdo e integró a una nueva jueza

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) mantuvo este martes su reunión de Acuerdo en Victoria. Luego se tomó juramento a Patricia Gabriela Sanabria quien asumió formalmente como jueza a cargo del despacho del Juzgado Civil y Comercial con competencia Laboral Nº 2.

De la reunión de acuerdo, realizada en los Tribunales de calle Mitre, participaron el presidente del STJ, vocal Germán Carlomagno; el vicepresidente, vocal Carlos Federico Tepsich; el vocal Daniel Carubia; la vocal Susana Medina; el vocal Miguel Ángel Giorgio; la vocal Gisela Schumacher (de forma virtual); el vocal Leonardo Portela y la vocal Laura Mariana Soage.

En la oportunidad se abordaron temas vinculados a la jurisdicción y se analizó la prestación del servicio de justicia. Para ello el STJ recibió al juez de Familia y de Menores, Juan Eduardo Lloveras, y al juez de Garantías, Alejandro Calleja, a las integrantes de los Equipos Técnico Interdisciplinarios (ETI), Nancy Anabel Udrizard y Aranzazú Macarena Obeid y a la presidenta del Colegio de la Abogacía de Victoria, Paula Crossa y el vicepresidente Teodoro Gorelik.

Jura de magistrada

Luego de la reunión de Acuerdo el presidente del STJ, vocal Germán Carlomagno, tomó juramento a Patricia Gabriela Sanabria como jueza a cargo del despacho del Juzgado Civil y Comercial con Competencia Laboral N°2, quien juró “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo” el cargo para el que fue designada, comprometiéndose a “cumplir y hacer cumplir las Constituciones de la Nación y la Provincia”.

La magistrada fue designada en el cargo por Acuerdo General N°28/26, del 27 de octubre último, en su punto 3°.

Acompañaron la ceremonia de jura, que fue asistida por la Secretaria General del STJ Elena Salomón, la presidenta municipal de Victoria, Isa Castagnino Xavier; el juez de Garantías y Transición, José Alejandro Calleja; de Menores, Juan Eduardo Lloveras; el fiscal Eduardo Guaita; la defensora pública María Natalia Smaldone y el juez de Paz, Carlos Omar Pacher.

También asistieron la secretaria de Gobierno municipal, Luciana Menescardi; el jefe Departamental de Policía, comisario mayor Roberto Donda; el secretario del Juzgado de Paz de Victoria, José Valebella; la subdirectora la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), María del Luján Maiocco; la presidenta de la Sección Victoria del Colegio de la Abogacía, Paula Crossa y su vicepresidente, Teodoro Gorelik; la jefa del Registro Civil de Victoria, Norma Mariela Machado; y la gerenta de la Oficina Victoria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Candelaria Bartoloni.

Salón de Actos

El acto, que contó con la presencia de los y las vocales, autoridades judiciales de la jurisdicción, trabajadores y trabajadoras judiciales e invitados especiales y familiares, se llevó a cabo en el Salón de Actos del Honorable Concejo Deliberante de Victoria.

Victoria Justicia jueza
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