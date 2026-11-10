Paraná: reparación del acueducto maestro y mantenimiento en la planta Echeverría

Tras la intervención de una cañería de 750 mm en Rondeau de Paraná y la limpieza de los canales de la planta, se advierte sobre baja presión o falta de agua

La situación en la planta Echevarría fue resuelta a partir del monitoreo permanente de los procesos y la aplicación de los protocolos de actuación previstos para este tipo de contingencias.

El personal municipal de Paraná lleva adelante un operativo de reparación en la red principal de agua potable, tras detectarse un desperfecto en una de las cañerías maestras que abastece a amplios sectores urbanos. De manera simultánea, se están ejecutando tareas programadas de limpieza y acondicionamiento en la infraestructura de potabilización, lo que demanda un esquema especial de distribución del recurso mientras se completan las maniobras operativas.

Intervención técnica en el acueducto de calle Rondeau y tareas en la Planta Echeverría: los trabajos principales se concentran en la calle Rondeau, en el tramo comprendido entre las arterias Darwin y Ambrosetti. Las cuadrillas municipales realizan allí labores de excavación, descubrimiento y reparación de un acueducto de 750 milímetros de diámetro. Esta conducción resulta estratégica dentro del esquema hídrico de la ciudad, ya que transporta el insumo potabilizado desde la planta Echeverría hacia el centro de distribución Ramírez.

En paralelo a la reparación de la cañería maestra, se efectúan intervenciones de mantenimiento en la propia planta potabilizadora Echeverría. El operativo abarca la limpieza de los canales Parshall y repartidor, así como el acondicionamiento de las pantallas deflectoras. Dichos dispositivos cumplen una función clave en la instancia de ingreso del agua cruda captada directamente desde el río Paraná, garantizando el acondicionamiento adecuado previo al tratamiento de potabilización.

Zonas afectadas

Mientras se extiende la reparación del conducto de 750 milímetros, el abastecimiento hacia los centros de distribución Ramírez y Ejército se sostiene a través del caño complementario de 500 milímetros, una arteria alternativa habilitada hace poco menos de un año. No obstante, al contarse con un menor caudal disponible para la red pública, se registran episodios de baja presión e interrupciones temporales del servicio en los sectores que dependen de ambas cabeceras.

Las áreas urbanas comprometidas por la merma en la presión y disponibilidad de agua incluyen diversos cuadrantes de la capital provincial:

Zona central e intermedia: Casco céntrico, junto a los barrios Hipódromo y Rocamora.

Sector sur: Áreas atendidas hasta parte de Santa Lucía, el Kilómetro 5 y ½, barrio 500 Viviendas y zona de Paracao.

Sector oeste: Cuadrantes de Bajada Grande, Puerto Viejo, San Agustín, Mercantil, Padre Kolbe y Anacleto Medina.

Cronograma de normalización

De acuerdo con las estimaciones oficiales, las maniobras operativas sobre la red y en la planta potabilizadora se extenderán hasta horas de la tarde. Una vez concluidos los arreglos físicos en el conducto de calle Rondeau, se dará paso a las habituales pruebas hidráulicas para verificar la hermeticidad y resistencia de la cañería. Posteriormente, se aplicarán los protocolos técnicos para la reactivación progresiva de los sistemas electromecánicos.

La normalización plena del suministro en los hogares dependerá del tiempo necesario para recuperar las reservas de agua en las cisternas de los centros de distribución Ramírez y Ejército. Únicamente tras alcanzar los niveles óptimos de almacenamiento se podrá inyectar el recurso a la red pública con los caudales y la presión requeridos para el consumo domiciliario.

Ante esta contingencia, las autoridades solicitan a los vecinos de los barrios alcanzados hacer un uso estrictamente racional del agua potable almacenada en sus tanques de reserva domiciliarios, priorizando las actividades fundamentales del hogar hasta tanto finalicen las tareas y se estabilice la prestación.