ChatGPT sumó Faro y Tonada, dos voces con acento argentino que ya están disponibles para usuarios de todo el mundo en su sistema de conversaciones por voz.

ChatGPT incorporó Faro y Tonada, dos nuevas voces con acento argentino disponibles en todo el mundo.

ChatGPT incorporó dos nuevas voces en castellano argentino a su sistema de conversaciones por voz. Se trata de Faro y Tonada, dos opciones que buscan ofrecer una experiencia más cercana y natural para quienes utilizan la inteligencia artificial de OpenAI.

Las nuevas voces están disponibles desde el 9 de noviembre para usuarios de distintos países, por lo que su utilización no está limitada al territorio argentino.

La novedad fue difundida en redes sociales por Atty Eleti, vinculado a OpenAI, quien presentó ambas incorporaciones mediante videos de demostración en los que se pueden escuchar sus características y su pronunciación.

Cómo son las nuevas voces argentinas de ChatGPT

En su publicación, Eleti anunció la llegada de “dos grandes voces nuevas que hablan español argentino en ChatGPT Voice” y compartió dos videos para mostrar cómo funcionan.

En una de las demostraciones, Faro se presenta con una expresión característica del habla cotidiana argentina: “Buenas, che. Soy Faro, una nueva voz argentina de ChatGPT”.

Por su parte, Tonada utiliza un registro igualmente cercano: “Y yo soy Tonada, también soy argentina. ¿De qué querés charlar?”.

Ambas voces incorporan expresiones y una entonación propias del castellano rioplatense, con el objetivo de ofrecer una interacción más familiar para los usuarios argentinos.

Faro y Tonada tienen colores diferentes

En los videos difundidos se observa la interfaz del modo de voz de ChatGPT en un teléfono celular, con la esfera animada que acompaña las conversaciones.

Cada una de las nuevas opciones aparece identificada con un color diferente: Faro utiliza el azul, mientras que Tonada se presenta en amarillo.

La incorporación amplía las alternativas disponibles para personalizar las conversaciones con la inteligencia artificial y elegir la voz que resulte más agradable o natural para cada usuario.

Las nuevas voces están disponibles a nivel mundial

Una de las principales características del lanzamiento es que las voces argentinas no están restringidas a usuarios que se encuentren en el país.

Según el anuncio, Faro y Tonada comenzaron a estar disponibles el 9 de noviembre en todo el mundo, lo que permite que personas de otras regiones también puedan utilizar el acento argentino en sus conversaciones con ChatGPT.

Para acceder a las opciones, los usuarios pueden ingresar al modo de voz de la aplicación y revisar las alternativas disponibles en la configuración correspondiente.

La llegada de Faro y Tonada representa un nuevo paso en la adaptación regional de los asistentes de inteligencia artificial, que buscan incorporar distintas formas de hablar para mejorar la experiencia de conversación.

Con esta actualización, ChatGPT amplía sus posibilidades de interacción en español y suma dos voces que reflejan particularidades del lenguaje cotidiano argentino.