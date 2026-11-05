El empresario Francisco De Narváez compró los supermercados Dia en la Argentina, tras el intento fallido de Carrefour. La cadena española se va del país.

Francisco De Narváez compró los supermercados Dia en la Argentina, tras el intento fallido de Carrefour. Así, el grupo español dueño de la cadena se va del país, el último donde tenía presencia por fuera de su nación de origen, y el empresario se suma a las compras recientes de operaciones extranjeras encabezadas por grupos locales.

Con su grupo GDN, De Narváez ya es dueño de ChangoMâs, que heredó el negocio de Walmart, cuando la cadena estadounidense se retiró del país en 2020, en pandemia, e incorporó más de 90 locales y 9.500 trabajadores. Este cambio de manos no significa que Dia, desaparezca del mercado local, sino que ahora será operado por el empresario argentino.

Con esta compra, reforzará su posición. Sumará una red de más de 900 puntos de venta, entre tiendas propias y franquicias en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. “En esta etapa, continuaremos sirviendo a clientes junto a equipos de tienda, consolidando la relación con la comunidad de franquiciados y fortaleciendo la cadena de valor con proveedores nacionales”, adelantó GDN.

Y agregó que alcanza una red de más de 1.000 sucursales en 22 provincias y una estructura de más de 15.000 empleos. “La incorporación de Dia permite complementar formatos comerciales, de grandes superficies, supermercados y tiendas de proximidad; y abre una etapa enfocada en la integración, la optimización de procesos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio”, señaló.

El comunicado de Dia

“Grupo Dia acordó la venta de Dia Argentina a Dorinka S.R.L., que opera en el país ChangoMâs, por un importe de US$ 53,8 millones (48 millones de euros) a percibir en el marco del cierre de la operación, previsto para el 12 de noviembre”, informó, por su parte, Dia.

Y aclaró que “da continuidad al negocio, al contar con un comprador con experiencia en la operación local, preservando la red comercial”. “Es un paso para acelerar el crecimiento del formato de proximidad”, sumó.

La compañía, con sede en Madrid y controlada por el fondo LetterOne, del inversor ruso Mijaíl Fridman, encaró meses atrás la búsqueda de un socio estratégico o comprador. Para ello, contrató a Banco Santander, encargado de contactar a la empresa con potenciales inversores y organizar la revisión de las cuentas y los activos de en un contexto local complejo para el consumo, condicionado por la pérdida de poder adquisitivo.

Las ventas de supermercados acumulan una caída superior a 20% desde 2023, según Dia. Hasta junio, la filial registró pérdidas contables de 54 millones de euros y absorbió 14 millones en caja.

Junto a GDN, participaron de la puja otros dos candidatos: el conglomerado peruano Intercorp y la plataforma de delivery PedidosYa, propiedad de Delivery Hero. Pero De Narváez avanzó en las últimas semanas y se convirtió en el favorito para hacerse con el negocio.

Hace un año, el empresario presentó una oferta por US$ 1.000 millones para comprar Carrefour. Lo hizo junto con L. Catterton, fondo de inversión privado más grande del mundo, del que ya es socio en la Argentina en Rapsodia, Caro Cuore y Baby Cottons. Pero la venta se frustró. Los franceses no están dispuestos a salir en cualquier condición.