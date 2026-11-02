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Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales

En más de 50 productos agroindustriales, la Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales de yerba mate, maní, girasol y jugo de limón.

2 de noviembre 2026 · 17:48hs
Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales. 

Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales. 

Un informe basado en datos de las Naciones Unidas y respaldado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca puso de relieve el peso estratégico del sector agroindustrial argentino en el comercio global.

De acuerdo con las cifras oficiales, el país se encuentra consolidado entre los cinco primeros exportadores del mundo en 26 productos agroindustriales, y entre los veinte primeros en 52.

LEER MÁS: Indec: Argentina alcanzó en 2025 un récord de exportaciones agroindustriales

El momento de Argentina

El relevamiento destaca que la producción nacional detenta el liderazgo absoluto a nivel mundial en rubros emblemáticos de las economías regionales y extensivas, tales como la yerba mate, el maní, los derivados de girasol y el jugo de limón, entre otros.

Desde distintos sectores se subrayó que estos indicadores reflejan la profunda diversidad, capacidad de adaptación y alta competitividad del complejo agroindustrial argentino en los mercados internacionales.

Especialistas en la materia, como el economista y actual vocero del Gobierno Adrián Ravier, señalaron al respecto que estos logros demuestran que “el campo argentino, con menos trabas, compite y gana”, traccionando divisas y posicionando la marca país en exigentes plazas de los cinco continentes.

Con más de medio centenar de productos situados en los puestos de vanguardia del ranking global, la agroindustria se afianza como uno de los motores fundamentales de la inserción de la Argentina en la economía internacional.

Argentina exportadores
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