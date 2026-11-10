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Condenaron a cuatro años de cárcel al conductor que transportaba cocaína en el filtro de aire de su auto

El cargamento fue interceptado en Ruta 14 tras la marcación del can antinarcóticos Jana. Se ordenó una multa millonaria al conductor y el decomiso del vehículo

10 de noviembre 2026 · 12:53hs
 

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

 

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná, integrado por la jueza Noemí Marta Berros, homologó un acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, y se condenó al conductor, Lucas Ezequiel Quiroga, a la pena de cuatro años de prisión efectiva como autor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte.

El fallo, formalizado en la capital entrerriana el 6 de noviembre, incluyó una multa pecuniaria de 6.899.985 pesos argentinos, suma equivalente a 45 unidades fijas según la normativa vigente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Asimismo, la magistrada dispuso el decomiso del automóvil utilizado en el traslado de la droga y la destrucción de la sustancia estupefaciente secuestrada.

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Condenaron a cuatro años de cárcel al conductor que transportaba cocaína en el filtro de aire de su auto

El operativo policial en el Puesto Cerrito de la Ruta 14

Según registró UNO, los hechos juzgados ocurrieron la noche del 19 de abril de 2025, alrededor de las 22:50 horas. Durante un control público rutinario de prevención vehicular montado sobre el kilómetro 341 de la Ruta Nacional N° 14 —en el puesto caminero "Puesto Cerrito"—, efectivos de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa (dominio DVH-268) que circulaba en dirección norte-sur.

El automóvil era conducido por su propietario, Lucas Ezequiel Quiroga, de 28 años, nacido en Ramos Mejía y domiciliado en Concepción del Uruguay, donde cumplía prisión preventiva domiciliaria. Al momento de la inspección, el imputado viajaba acompañado por su hijo menor de edad y por otros dos hombres identificados como EEF y PAC (sus identidades se inicializan ya que su proceso sigue abierto).

LEER MÁS: 20 kilos de cocaína en Paso Telégrafo: se complica la situación judicial de los detenidos

Durante la revisión del chasis y del compartimento del motor, el personal policial observó un bulto sospechoso colocado dentro del filtro de aire que presentaba restos de una sustancia blanca. De inmediato se convocó a la perra antinarcóticos "Jana", que reaccionó de forma positiva en el sector lateral derecho del motor. Ante dos testigos civiles, los efectivos retiraron un paquete rectangular envuelto en nylon negro. La prueba cromática de campo confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso de 248 gramos.

La pericia química efectuada en sede judicial corroboró la naturaleza ilícita del material retenido y precisó un peso neto de 248 gramos de cocaína. El informe técnico destacó una concentración del principio activo psicoactivo del 48,19 %, sin detección de sustancias de corte ni estiramiento. Con esa pureza, los peritos concluyeron que el cargamento permitía confeccionar 1.195,11 dosis umbrales.

En relación con el valor comercial de la sustancia, las estimaciones confeccionadas conforme a los parámetros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —que ponderan la cocaína en 15.000 dólares el kilogramo— establecieron que el lote incautado alcanzaba los 3.720 dólares estadounidenses. De acuerdo con el tipo de cambio oficial vendedor a la fecha del procedimiento (1.160 pesos por dólar), la droga transportada poseía una tasación equivalente a 4.315.200 pesos argentinos.

La resolución judicial se concretó mediante la aplicación del procedimiento abreviado. El 30 de octubre, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el defensor particular Leandro Ariel Monje formalizaron el acuerdo en el que Quiroga admitió su responsabilidad y aceptó la pena pactada. La audiencia se realizó por videoconferencia desde la sede judicial de Concepción del Uruguay.

En su veredicto, la jueza Berros sostuvo que la prueba acumulada en el expediente probó fehacientemente la conducta punible de Quiroga. En consecuencia, además de ordenar la pena de cuatro años de prisión y la multa impuesta, dispuso el decomiso formal del Chevrolet Corsa dominio DVH-268 como instrumento del delito y la destrucción del remanente del estupefaciente.

conductor cocaína
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